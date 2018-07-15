韩国电子报告的“缔造者”—— 韩国“FORCS”公司

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韩国企业的创新往往给全球经济带来巨大变化。今天，我们将带领大家走进韩国“FORCS”公司，他们是电子商务解决方案开发商，我们将与公司首席执行官朴美静（音译：박미경）女士一起聊一聊他们公司。





从西江大学计算机科学与工程专业毕业后，朴美静女士在日本的“SoftScience”和“MJL Korea”工作，在这些公司负责系统管理方面的技术支持。在这个过程中，她发现职业经理人需要简单高效的报告。在了解了市场需求后，她于1995年创立了韩国“FORCS”公司，并致力于软件开发。2000年，她的公司发布了一个名为“OZ Report”的基于网络的工作报告解决方案。





作为一种易于使用的工具，用于创建、分发和管理业务报告，“OZ Report”被用作韩国管理软件。但是韩国“FORCS”公司仍不满意。公司在接下来的五年中对这款产品进行了六次升级，以满足快速发展的电子商务需要，并为企业客户提供适当的报告。因此，公司的产品占据了国内市场的主导地位，成为世界第一的报告软件。韩国“FORCS”公司拥有韩国最大的市场份额。2012年，公司推出了另一款名为“OZ e-Form”的旗舰产品，这是一种开发电子文档的解决方案。





韩国“FORCS”公司的发展比市场需求更快。他们先发制人地根据其预测的市场趋势开发产品，并在市场环境发生变化时发布成熟的解决方案。公司70％的员工是技术专业人员，包括经营研发团队、技术支持和咨询团队以及销售团队。“OZ Report”支持将纸质文件转换为电子表格，使用户能够通过手机或网络轻松查看和填写电子表格。凭借其便捷的功能，如摄像头、录音、电子签名和条形码识别等，该软件广泛应用于银行窗口电子订阅和电子合同，还有医院使用的电子表格等等。基于其在韩国电子表格市场的长期统治地位，韩国“FORCS”公司正在关注海外市场的业务发展。





渣打银行提供所谓的“访问银行服务”，客户可以让银行顾问拜访他们，而不是自己去银行。该服务在基于平板电脑的移动平台上运行，该平台也使用韩国“FORCS”公司的解决方案。它还被用于蒙古移动电信公司Unitel的移动合同系统，这家电信公司在该国拥有33％的市场份额。塞尔维亚最大的电信公司Telekom Srbija也选择了“FORCS”公司的无纸化软件。拥有雄心勃勃的目标，立志成为全球领先的电子表格解决方案提供商，韩国“FORCS”公司一直在创新的道路上飞速发展。