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在当前弹性工作制下，企业可以在旺季增加工作时间，并在淡季减少工作时间，只要员工在一段时间内每周平均工作时间低于52小时即可。这是去年11月成立经济社会劳动委员会后达成的第一个积极成果，旨在寻求各个层面之间的对话。今天，我们邀请到了韩国经济评论员郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊韩国灵活工时制度未来的发展方向。





这个52小时的工作时间制度于去年7月生效。在该制度下，政府将每周最长工作时间减少到40小时加12小时加班。在过渡期结束后，从大公司开始，52小时工作时间制度将从今年开始全面实施。但事实证明，韩国社会还没有为缩短工作时长做好充分的准备，雇主抱怨劳动力成本上升，一些希望延长工作时间以获得更多收入的员工也不满意。为了应对52小时工作时间制度带来的潜在问题，我们引入了弹性工作制度作为补充方案。





弹性工作制度作为补充政策，以减少每周最长52小时工作制所带来的影响。弹性工作时间限制在两周到三个月之间，但商界人士表示，三个月的时间太短，并要求政府延长时间。另一方面，工会反对延期，认为公司可以充分利用这个制度来增加工作时间。为了缩小分歧，去年11月，政府成立了一个名为经济社会劳动委员会的咨询委员会。经过九轮艰苦的谈判，多边理事会于2月19日同意将弹性工作制度的最长期限从目前的三个月延长至六个月。





公司要求将期限延长至一年，但他们最终同意延长至六个月。在收入和健康问题方面，劳动界设定了一些先决条件，包括对过度劳累的工人实行11小时的强制休息。例如，如果员工工作到午夜，需要休息一下，可以休息到第二天上午11点。由于三个月的上限现已延长至六个月，只要每周平均工作时间在六个月内保持在52小时以下，就是合法。但工人可能会认为他们的收入会减少。最近的协议要求建立一个适当的体系，以防止工人过度工作和工资下降。





该协议反映了企业和劳动部门的意见。在修订后的制度中，公司可以将旺季工作时间在长达六个月内进行协调。该协议要求采取一些措施，以防止滥用弹性工作制度。为了保护工人的健康，员工必须在工作日之间连续休息11小时。雇主必须采取措施保证工资并向劳动部门报告这些措施。如果没有，他们将被罚款。





不同利益集团经常进行谈判以达成妥协，但实际上很少产生实质性的结果。值得注意的是，经济社会劳动委员会已经想方设法缩小分歧并达成协议，这是促进不同群体之间对话和妥协的一个非常罕见的例子。该协议有望成为通过社会共识解决其他有争议问题的模式，包括国家养老金体系改革。





该协议可以作为解决各种争议性问题的试金石，包括劳资关系等。事实上，该委员会未能在第八次会议上达成协议，但仍努力保持对话，通过积极联系各阶层成员，在最后一刻的谈判中达成了妥协，不同阶层最终让步。尽管它具有重要意义，但该协议并非没有明确限制。





劳工界表示，弹性工作制扩大至六个月可能会导致一些不良后果，工作时间可连续三个月延长至每周60小时以上，超过韩国加班标准，也就是连续12周每周60小时。这与周最长52小时工作制的最初方向背道而驰。虽然公司需要提供保证工资的措施，但由于政府无法干预商业运作的每一个细节，因此这些措施可能会过于模糊。





根据协议，公司可以连续三个月将工作时间延长至每周64小时。当被迫长时间工作时，人们对工人健康表示担忧。公司如何制定可行的计划以保证工人的工资也值得商榷。强制执行周最长52小时工作制的规定最初计划于今年1月份后生效，但政府将其延后至3月31日。相关法律的快速立法看起来具有挑战性，且各方从不同角度看待弹性工作制。更糟糕的是，激烈的党派对抗削弱了国会的运作，但弹性工作制的延长不应偏离每周最长52小时工作制的本质。去年，韩国决定缩短工作时间，目的是减少长时间工作并保证工作与生活的平衡。有效地实施弹性工作制，减少副作用，将对韩国社会经济的发展具有重要意义。