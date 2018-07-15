导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：张婷婷(仁荷大学中国学系讲师)





“为人父母”自古就是一件不易之事。就是因为太难，越来越多的年轻人开始放弃当父母，导致韩国生育率不断下滑。韩国政府因而采取了诸多奖励政策，来帮助年轻人享受为人父母的幸福。本期节目有请在韩国生活多年而且马上就要成为三个宝宝妈妈的中国女性张婷婷，为我们介绍有关韩国鼓励生育的各种政策。





ⓒ KBS

南：请自我介绍一下好吗？

张：大家好，我是仁荷大学中国学系的讲师张婷婷，来自中国的长春。我现在已经有了两个女儿，大女儿9岁，小学3年级。二女儿五岁，上幼儿园。第三个宝宝将在2019年春暖花开的时节出世。

南：韩国社会面临着严重的低生育问题, 能介绍一下情况吗？

张：毫不夸张的说，如果现在把韩国亟待解决的社会问题做一个排序的话，低生育问题应当排在前几名了。为什么这么说呢？青壮年劳动力的发展和整个社会的经济命脉相关，“未富先老”是个可怕的远景。韩国统计厅2018年11月公布的平均新生儿出生率仅为1.05名，第三季度进一步降至0.95名，预计从2028年开始，人口将急剧减少。

南：韩国政府都有哪些鼓励生育的政策呢？

张：对于多子女家庭，除了国家规定的统一优惠以外，所属的道、市、区还有各自补助金资助的福利。两个以上子女的家庭，在最小的孩子满13周岁以前，政府会颁发“多子女福利卡”，可以享受很多商品和服务的打折。满12周岁以下三名子女或者两名36个月以内的子女的家庭，可以享受政府的保姆优先权。两名子女以上，孩子出生的时候可以享受养老金保险的优惠。三名子女，还可以享受电费、煤气费30%的打折，家用车辆的税金也可以减免。另外，还有年末退税、火车票打折、国家奖学金优先、学费减免、买房优惠等等。





ⓒ KBS

南：不少韩国人依然认为养孩子是女人的事情, 你和你周围的情况如何?

张：这个月我刚刚发表了一篇论文，也讨论了相关的话题。在中国，职场女性工作的比例占到了全部女性的70%以上，而在韩国这个数字仅仅达到40%多，也就是说在养育孩子这个问题上，韩国和中国有很大的不同。女人想要在社会上保持独立的经济地位，养育孩子这件事就很难兼顾。韩国是受儒教文化影响很深的传统社会，妈妈成为了育儿的主力。因为社会的气氛是这样的，孩子爸爸的工作也超级忙碌，我只能适当的放弃一些无法兼顾的工作机会。工作尽量为孩子让路，这是我无奈的选择。我身边其他的多文化家庭的朋友，大概有一半左右放弃了职场的工作，回归家庭，专心做家庭主妇。还有另一半选择让国内的父母过来，或者和韩国的公公婆婆商量帮忙养育孩子。这些选择留在职场工作的朋友也是很辛苦，因为要协调职场工作和家庭生活的关系。

南：韩国还针对上班族实行了带薪育儿休假的制度，你能否介绍一下？

张：中国职场女性出来工作的比例为70%以上，而韩国仅有40%多，主要是养孩子难造成的。但是近来国家推行了男女员工都可以享受的“育儿带薪休假制度”。按照2019年育儿带薪休假的最新规定，前三个月能得到月薪的80%，最多150万，最少70万，剩下的申请期限能得到通常工资的50%。