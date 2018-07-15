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拼车服务

本月11日，又有一位韩国出租车司机因不满KAKAO公司引入拼车服务而自焚。两个月内，已经有3位出租车司机将自己的身体点燃，最早的一次是去年12月10日一位崔姓司机自焚身亡的事件，之后为是上个月9日一位林姓司机试图自焚的事件。拼车服务由于出租车行业的强烈反对而暂时延后了实施日期。根据出租车工会提供的数据，韩国出租车平均每天的载客为549万人次，如果拼车服务软件召集200万位车主，而其中的80%，也就是160万辆车每天载客2次的话，出租车市场59%的份额就会被拼车服务所侵占，而拼车服务行业对此予以了反驳。他们表示，拼车服务早在25年前开始产生，而出租车行业一直在无视这种需求。去年9月，全韩国上午8点至9点的打车邀请达20.5万次，而应答的出租车仅有3.7万台。拼车服务仅会在上下班高峰时每天运营2次，并不是一个全天式的专业服务，因此并不会对出租车行业造成冲击，也不可以用现有法律去限定。对此，韩国网友也纷纷发表了意见，有些网友说：“听到有人焚身的消息真的很难受，希望大家不要为了反对一件事而牺牲自己宝贵的生命。”还有网友说：“出租车行业真的能阻挡社会发展的方向吗？希望他们可以提高自身的竞争力。”





日本企业的呼唤

韩日关系因历史问题而日益恶化，但在日本企业的招聘市场却是一个例外。和韩国不同，日本的经济发展正处于一个复苏的时期，他们因出现人力不足而把目光转向了韩国人才市场。对于日本企业来说，韩国人学习日语的速度很快，在生活习惯上同日本相近，可以很快适应日本的生活，因此受到日本企业的青睐。而日本《产经新闻》指出，韩国国内较高的失业率也是韩国青年希望在日本就职的一个重要原因。日本的大学生就业率为98%，很多大学生在毕业之前就可以找到自己想要的工作，而韩国的大学生就业率还不到70%。韩国统计厅的数据显示，韩国失业人员总数为122.4万人，已经达到历史最高值，失业率也达近9年内最高。日本企业的一些高管表示，虽然韩日关系在恶化，但访问日本的韩国游客却没有受到影响，入职日本企业的韩国人也不太在乎这些问题。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“希望韩国政府帮助这些就业的人得到正常的待遇。”还有网友说：“政治是政治，现实是现实，如果没有就业机会，那就只能把目光转向海外。”也有网友说：“所有的人都会希望在待遇好的企业工作。”





国民年金

国民年金是韩国国家主导的一种养老保险制度。如果提前领取年金，实际领取金额会比正常领取要少一些。而尽管如此，韩国提前领取国民年金的人也不断地在增加。根据韩国保健福祉部17日发布的数据，目前韩国提前领取国民年金的人为58万人，占所有年金领取人员的15.3%，每年约有4万人申请提前领取。根据规定，年金的提前领取可以在正常领取年龄的5年前开始申请，因为年金的正常领取年龄在不断增加，提前领取的年龄也在不断地出现变化。而提前领取的金额将比正常领取的金额少6%~30%。尽管如此，申请提前领取的人还是在不断增加。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见，有些网友说：“为子女全部付出了以后，又有多少老人可以为自己养老做足准备呢？”还有网友说：“在韩国，无论是青年还是老年都太难了，这是个大问题。”