美北第二次首脑会谈举行在即

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从各方面来看，在越南河内举行的第二次美北首脑会谈与首次新加坡会谈不尽相同，北韩核问题是否会出现新的进展，备受瞩目。





第二次首脑会谈的协商人员全部换新。首次会谈时期，美国驻菲律宾大使金成和北韩外务省副相崔善姬负责谈判，二人均为经验丰富的职业外交官。而第二次会谈的谈判人员为比根和金赫澈，美国国务院对北韩政策特别代表比根曾任福特汽车副总裁，北韩国务委员会对美政策特别代表金赫澈曾任北韩驻西班牙大使，二人分别担任特别代表，执掌谈判重任。





美国国务卿蓬佩奥相较特朗普提前一天抵达河内也出乎外界的意料。有分析认为，蓬佩奥提前抵达当地可能是为了与北韩达成某种实际性协议。如果说，首次会谈的最大意义是美北两位首脑见面，第二次会谈的意义则是在两国关系方面取得实质性进展。





在会谈日程方面，首次会谈是6月12日举行一天，会面为时4小时45分钟，包括单独会谈、扩大会谈、业务午餐和签署联合声明。第二次会谈为期两天，继27日单独会谈之后，双方还将共进晚餐，28日继续举行会谈。两位首脑在新加坡会谈时期会晤了3次，此次预计将会面5次以上。





此外，北韩国务委员长金正恩乘坐火车前往越南也颇为引人注目。他的祖父金日成就曾乘坐火车经由中国前往越南，他仿效祖父的足迹坐火车去越南是为了对内外显示其正统性，在另一方面，也为了体现背后有中国支援，旨在提高对美国的协商力量。