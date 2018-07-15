文在寅与阿联酋阿布扎比王储举行会谈

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阿联酋是韩国在中东地区的重要友邦之一，已与韩国建立特别战略伙伴关系。阿联酋是由7个酋长国组成的联邦国家，石油储藏量排名世界第三，天然气储藏量排名世界第四。迪拜是中东地区的商务中枢，不靠石油出口也实现了高度增长。





阿联酋是海湾合作委员会(GCC)的主要国家之一，推行亲西方政策路线，且致力于加强国防力量。在海湾合作委员会成员国中，继沙特阿拉伯之后，阿联酋是第二大军事强国，在中东地区拥有相当的发言权，与韩国保持了密切的军事和防御产业合作关系。





1980年，韩国与阿联酋正式建交以来，持续保持了合作关系，成为经济和国防安全等方面的重要伙伴。阿联酋推行摆脱石油的发展战略，掀起了建设潮，积极与韩国保持建设合作。在韩国海外建设国家中，阿联酋是重要的对象国家。2009年，韩国与阿联酋签署了核电站建设合同，核电站建设规模达200亿美元，这是韩国首次在海外建设核电站。此外，韩国还参与阿联酋油田开发，为确保石油能源作出了努力。2011年，韩国派兵当地，目前驻扎阿联酋的韩国特种部队约有150人，在阿布扎比协助阿联酋培训部队。韩国与阿联酋的关系从石油和建设出发，深化到安全合作领域，目前进一步扩大至半导体和人工智能等领域，两国已成为名副其实的战略伙伴。