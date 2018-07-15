特朗普抵达河内 第二次无核化谈判开始

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毋庸置疑，第二次美北首脑会谈的议题是无核化和相应措施，问题是双方难以顺利找到切合点。有一点明确的是，美北决定举行第二次会谈即表示双方有意达成协议，因此只要双方略为作出让步，极有可能就所有问题达成一揽子协议。





新加坡首次美北首脑会谈的最大意义是“双方开始对话”。当时，美北就完全无核化、建立新的美北关系以及构建韩半岛和平机制等进行了讨论。第二次会谈不同于首次会谈，不能将会谈的意义仍然放在“美北首脑会晤”上，必须在协议事项上取得进展，对各种要求达成协议。





美北双方的要求不同。美国要求具体和果断的无核化措施，北韩则要求缓和制裁，美国向北韩提出美好的未来愿景，北韩则作出落实无核化的承诺，这些都是双方的要求和主张。双方迟迟难以达成协议的关键在于无核化和相应措施。美国希望明确无核化水平，确定核查对象等路线图，对于相应措施，则提出发布《终战宣言》和设立联络办事处。对于要求缓和制裁的北韩来说，仅有《终战宣言》和联络办事处是不足以采纳的。文在寅总统曾提出“南北韩经济合作”这一解决方案，将南北韩连接铁路与公路和经济合作等作为相应措施，由韩国负起责任。如此，特朗普多了一张对北韩“王牌”。美北最终是否能就《终战宣言》、联络办事处、南北韩经济合作以及北韩无核化路线图达成一揽子协议，备受关注。