《漫话国乐》 柳宽顺烈士歌 / 蓬头乱发 / 阿里郎幻想曲





再过几天就是“三一节”了，这一天是纪念1919年3月1日反对日本殖民统治，韩国举国上下掀起大规模抗日独立运动的节日，具有深远的历史意义。当天的行动作为和平抗日示威扬名海外，促使举国上下的人民反抗日本残酷的压迫，截至4月末约持续了2个月。以此为契机，当年10月，大韩民国临时政府在中国上海成立。今年的三一节刚好迎来100周年。





据文献记载，当时的抗日示威共举行了1200次，在全国各地共有110万人参与抗日独立运动。在这么庞大的人群中，给人印象最深刻的可以说是柳宽顺烈士了。





当时，17岁的柳宽顺就读梨花学堂。1919年3月1日，柳宽顺与另外5人一起参加了在南大门站举行的抗日示威。随着抗日示威在各地如火如荼地进行，学校也被迫关闭，柳宽顺于是带着《独立宣言》回到了天安的老家。4月1日，柳宽顺在家乡的集市主导抗日示威，当天，柳宽顺不仅宣读《独立宣言》，还把熬夜制作的国旗送给围观的人。不幸的是，柳宽顺的父母被日本宪兵队杀死，柳宽顺也被逮捕，最终在牢里逝去。

{音乐1：近代盘索里《烈士歌》的一段“柳宽顺烈士歌”/郑顺任}





盘索里《烈士歌》由朴东实名唱创作，描述了李儁（jun4）、安重根、尹奉吉、柳宽顺等著名独立运动家的生平事迹。朴东实名唱的家乡在全罗南道潭阳，那里曾培养了金素姬、张月中仙、韩承镐、朴贵姬等韩国光复以后活跃于传统乐坛的许多名唱。韩战期间迁居北韩后，平壤音乐大学与民族音乐研究所等机构也培养了很多后起之秀。





时至如今，虽然朴东实名唱何时、为何创作《烈士歌》已不为人知，然而可以确定的是，当时日本为了破坏韩国的传统文化，连短歌《镇国名山》等非常平凡的国乐也禁止进行表演。在这样的大环境下，创作并表演《烈士歌》这样的盘索里曲目是令人难以想象的。然而，据弟子们透露，他们在光复前就已听过这部盘索里，朴东实名唱很可能在光复前就已经完成《烈士歌》了。当韩国终于摆脱日本帝国主义的殖民统治得以光复后，艺人们才能堂堂正正地登台表演《烈士歌》。据说，当时每当表演这部盘索里时，台下的观众也跟着高呼“独立万岁”，引起热烈反响。不难想象，国家终于摆脱30几年的殖民统治，人们齐声高喊“独立万岁”，一定会感慨万千，永生难忘。





不仅如此，日本殖民统治韩国时期，林芳蔚名唱的盘索里《春香歌》专辑销量突破100万张，据说女主春香冤枉地受迫害的故事引起了当时人们的共鸣。可见当时国乐的作用已超越娱乐的范围，还给人们带来慰藉与希望。

{音乐2：盘索里《春香歌》的一段“蓬头乱发”/林芳蔚、金道均乐队}





随着抗日独立运动的研究日益深入，近年来，迄今鲜为人知的女性独立运动家也开始受到人们的关注，妓女金香花就是其中的一位。





其实，很多人都知道妓女也曾在抗日独立运动中起到了一定作用。比如，在庆尚南道晋州，很多妓女参加了抗日示威。在水原也有类似的事情，当年高宗皇帝驾崩，当地的妓女们穿着丧服，戴着木制发簪来到首尔，跪在德寿宫的大汉门前痛哭流泪。当三一抗日独立运动发起后，这些妓女们也挺身而出，主导了示威。以此为契机，庆尚南道统营、北韩黄海道海州的妓女们也参与到其中。当时，站在示威前列的正是金香花烈士。据说，金香花曾与柳宽顺烈士一起被关在同一座监狱里，有趣的是，当时人们议论最多的不是柳宽顺，而是妓女金香花。也许人们更感动的是像金香花这样文化水平与社会地位都很低，且受到社会歧视的人都能够挺身而出，甚至有为国家牺牲自我的崇高爱国精神。





2009年，政府向金香花烈士追授了总统表彰，将其评价为独立有功人士，但因为没有家属可以代领，奖状与勋章被收藏在水原博物馆，这实在令人感到遗憾。





100年前，为了找回自主独立的国家，举国上下掀起了大规模抗日独立运动。当国家光复，人们曾渴望怎样的生活呢？现代人生活在丰衣足食又发达的社会，应该经常回顾当时，反省自我，现在的我们是否过着当时人渴望的生活呢？

{音乐3：《阿里郎幻想曲》/指挥-金洪才、京都交响乐团}