“时髦的工装”掀起今年时尚大趋势

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“将复古重新演绎，享受其中”是今年“NEW-TRO新复古”趋势的主题思想，指的是将过去的风格用摩登现代的角度去诠释态度，演绎时尚。其中，最具有代表性的时尚风格便是“WORKWEAR工装”。 “WORKWERA工装”简单的理解便是“工作服”，在20世纪初期，欧美国家的劳动群体们常在劳动时穿着的服装或军人们统一穿着的服装，我们统称之为工作服。现在我们会在其基础之上，加入现代时髦的元素，比如在裤腿宽宽的工裤外套上靴子，选择粗厚的牛仔布作为夹克面料来设计等等。通过不断的变化，社会上也逐渐出现了“海军外套”、“空军套衫”、“独立军运动鞋”等专业时尚用语。





在韩国时尚市场内，目前有大量的服装品牌将此时尚大趋势现象融入各单品中，其中有LEE, DICKIES, CARHARTT等品牌在韩国年轻一代消费者群体中受到喜爱。在生活中将“时髦的工装”轻松穿着，并掀起了今年时尚大趋势。价格实惠，性价比高。据市场调查发现，从一部分街头品牌开始，直到国际SPA快品牌，每季每系列都会推新几款工装衬衫、夹克和裤子等，受众群体范围也不断扩大。

“新复古NEW TRO”的趋势大热，“工装风”作为一种经典风格，无论潮流如何变化，它都会不断出现在众人眼中，其单品覆盖了一年四季，目标客户群体也扩大到了30-40岁的男性消费者。





<前沿视线>

100厘米以下的桌子高度成最近市场主流趋势

马上就要进入3月了，3月开学季，春来香满园。许多家庭的父母都开始为孩子们准备各种的文具用品，甚至家居用品。其中，韩国EMART大型超市为了迎接开学季的到来，推出了新学期的优惠电器和多用途兼小型书桌等新产品。EMART大型超市倡导在有限的空间内要有效率性地活动和学习，因此重磅推出了此款多用途书桌，价格也仅为59000元韩币。不仅性价比高，为了环境保护，还特意选用了有害物排出量低的E0等级材质，并控制桌子高度在84厘米。经调研显示，100厘米以内的高度不仅适用于学习书桌，在生活中也可灵活用作化妆台和电脑桌，因此深受韩国消费者们的喜爱。





GS25的13000多家店铺相互沟通 促成便利店趋势动向

今年，GS零售企业旗下运营的GS25便利店在首尔举办了商品展示会，这是一个给予便利店互相沟通机会、了解商品趋势以及推广其成为生活方式的平台。GS25便利店此次专门邀请了全国13000多家店铺聚集在一起，会场上不仅分享了GS25今后的发展蓝图，也将最新趋势和商品结构战略等内容与现场其他的便利店们共享。其中，GS25便利店还表示，今年的“最热商品”是“HOME MEAL REPLACEMENT家庭替代餐”、“PREMIUM FROZEN FOOD高端冷冻食品”、“HIGH QUALITY DESSERT精品点心”和“SEASONAL TARGET PRODUCT最新季节商品”等，引起了现场观众的共鸣。活动相关负责人表示，希望可以通过此次活动，向消费者更进一步推广商品趋势以及了解消费者的真实需求。





乐天百货店紧随最新消费趋势变化

随着不惜投资大量金钱在服饰与美容上的被称为“GROOMING族”的男女性消费者越来越多，与化妆品和护肤品等有关的市场急剧增长。尤其是随着“GROOMING族”不断增加，男士清洁剂、除毛产品等有关产品的销量也随之激增。乐天百货店意识到此趋势的变化，在实体店内安排了更多有关美容健康的产品区域，比如健身运动等。“ATHLEISURE运动休闲风”是将运动与时尚休闲服结合起来，混搭出一种潮酷又活力四射的风格。今年4月中旬，乐天百货本店内还会设立一个国际运动休闲品牌“LULULEMON”实体店，众多消费者已开始期待他们的开业。这样的现象足以表示，“GROOMING族”消费者也开始不断在身材管理和个人形象方面投资，打造属于自己的最有魅力的模样。