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首尔保留着一些朝鲜王朝时代的宫殿遗址，宏伟的古城门、传统瓦房建筑、斑驳的壁画、五色丹青、精致的器具等，古宫依然保留着当年富丽堂皇的景象与东方文明的精髓。景福宫、昌德宫、昌庆宫、德寿宫与庆熙宫是首尔现存的五大古宫，这些古宫都对外开放。





其中规模最大的是景福宫，这里是外国游客首尔游的必游之处。景福宫建于1395年，是朝鲜王朝的法宫、国王生活与执政的第一宫殿，有勤政殿、庆会楼等12座建筑，虽然比中国紫禁城规模小一些，可宫殿建筑宏伟，井然有序，庭院与池塘等相当别致。景福宫每周二休息，营业时间是上午9点-下午6点30分，成人门票是3000韩元（相当于18元人民币）。更特别的是，如果游客穿着韩服，可以免费入场。





昌德宫是建于1405年的行宫，壬辰倭乱时被毁，经过17世纪初重建后，300年来一直是朝鲜王朝的正宫。尤其是昌德宫的后苑（又名：秘苑）苍松翠柏、溪谷池塘、小桥流水等风景如画，深得游客的喜爱。昌德宫于1997年被列入世界文化遗产，周一休息，每天从上午9点-下午6点营业，门票是3000韩元。





昌庆宫建于世宗大王时期，这里与昌德宫连接，经过一道门就可以一并参观昌庆宫。昌庆宫的兴建目的在于使王室生活更加舒适，因此与其他宫殿相比，昌庆宫更加广阔宽敞。这里周一休息，门票为1000韩元。





德寿宫16世纪末因壬辰倭乱被毁，经过维修后作为行宫使用。这里作为日本强占韩国的历史舞台，20世纪初高宗退位后，建立了韩国最早的西洋式建筑石造殿，如今作为展馆与美术馆使用。德寿宫每周一休息，门票是1000韩元。





1617年历时15年建成的庆熙宫是唯一免费开放的古宫。庆熙宫当年是国王的行宫，后来随着规模扩大，从仁祖到哲宗等10位国王在这里执政，因而受到重视。创建初期，共有1500多座建筑，但经历了火灾、成立日本学校等，如今只留下了几座建筑。庆熙宫每周一休息。





如今，每逢春节与中秋节，这些古宫都免费开放，并安排很多精彩的活动供人们参加。