第二次美北首脑会谈无果而终

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2月27日和28日在越南河内举行的第二次美北首脑会谈作为谱写韩半岛新历史的“世纪谈判”，引起国际社会密切关注。





但是28日举行单独和扩大首脑会谈后，美国总统特朗普取消原定举行的工作午餐会和协议签署仪式，特朗普总统和金正恩委员长分别返回各自下榻的酒店。特朗普返回酒店后立即召开记者会，记者会结束后前往机场踏上归程。





第二次美北首脑会谈可说是决定韩半岛命运的非常重要的会谈，但因会谈无果而终而使美北无核化协商再次陷入胶着状态。如果美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩就无核化与相应措施达成协议，可奠定韩半岛和平繁荣的基础，且金正恩委员长表示“若未做好准备就不会到这里来”，这提高了各界对会谈的期待。





从越南当地时间2月28日上午8点55分开始进行约30分钟的一对一闭门会谈后，两位首脑一起在会谈场所——大都市索菲特传奇酒店庭院散步聊天时，表情十分开朗。但是在美国国务卿蓬佩奥、白宫办公厅代理主任马尔瓦尼、美国总统国家安全事务助理博尔顿以及北韩劳动党中央委员会副委员长金英哲、李洙墉和北韩外务相李勇浩等参谋参加的扩大首脑会谈中，却未能达成协议。





通过美国总统特朗普在记者会上的发言可知，美方要求北韩采取废弃宁边核设施及追加措施，其中包括鲜为人知的铀浓缩设施。一直以来，美国通过卫星监视和捕捉北韩核设施，最近捕捉到新的核相关设施。因此，除宁边核设施外，美方还要求废弃或冻结北韩内其它核设施。北韩方面对美国捕捉到隐秘的核设施表示惊讶和为难。相反，北韩方面要求美国全面解除对北韩制裁，但美方表示难以接受，这成为会谈破裂的主要原因。





无核化协商可说是复杂难解的问题，因此时时存在破裂的可能性，但是去年9月美国国务卿蓬佩奥第四次访问北韩时，金正恩委员长承诺将废弃宁边核设施并接受核查、验证。与此同时，北韩还将永久废弃东仓里火箭发射试验场。但是金正恩委员长强调，如果美国不采取相应措施，将不会继续推进无核化进程。美国总统特朗普表示，已经准备好协议书，只要我做出决定，即可签署协议，但是我需要北韩作出确切保证，进一步采取无核化措施，因此将从长计议，绝不急于一时。这表示，美国试图加快北韩无核化进程，除宁边核设施外，还想一并解决洲际弹道导弹、核弹头、铀浓缩设施等问题。北韩则希望美国全面解除对其制裁，但未能如愿以偿。





如果在第二次美北首脑会谈中就废弃宁边核设施达成协议，将为韩半岛无核化迈出坚实一步，但因会谈最终破裂，韩半岛再次陷入动荡的漩涡。

那么，今后将如何解决无核化问题呢？金正恩委员长有可能感到困惑。因为他搭乘专用列车千里迢迢地访问越南，且北韩媒体报道金正恩委员长和美国总统特朗普举行会谈的消息，因此金正恩委员长必须带点成果回去。特朗普总统也会有所负担，但是不会像金正恩委员长那么大，且特朗普总统拒签协议将有助于提高其在国内政治界的形象。不论如何，由于北韩国务委员会委员长金正恩将空手而返，难以向人民大众进行交代，且北韩仍将遭受国际社会的严厉制裁，因此北韩或许有可能回归强硬路线。美国总统特朗普表示将继续与北韩对话，但不知何时会举行第三次美北首脑会谈。尽管如此，北韩为挽回颜面，有可能强硬应对美国。以目前的情况来看，美国将与北韩保持对话基调，并从工作协商开始重新谈起，且在此过程中强烈要求北韩提交核清单和路线图。





虽然第二次美北首脑会谈无果而终，但是仍有希望继续进行对话与协商。因此，今后美北双方将如何重启无核化协商，引人关注。