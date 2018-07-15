市场给北韩带来的变化

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据悉，北韩当局正式认可的市场有400多处，而这些市场已在引领北韩经济社会的变化。





市场的活络衍生出服务文化，出现了“钱主”、“市场一代”等新社会阶层。由于市场的活络发展，北韩经济逐渐倾向于资本主义，市场经济和商品流通方式给北韩居民的生活带来了相当的变化。今天，北韩的市场商人提供商品配送服务。结账后留下住址和手机号，就会用自行车、手推车等在当天下午或顾客指定的时间将商品配送到家。目前，在全国范围利用市场的北韩居民一天平均有180万人。因此，市场商人为拉拢顾客而提供商品配送服务。此外，市场的类型也变得多样化。除北韩当局称为“综合市场”的正式市场外，还有在路边摆地摊，未获得正式认可的“蚱蜢市场”、“胡同市场”、“夜市”等多种类型。由于市场解决北韩居民生活所需80%-90%的物品，靠市场积蓄财产，进而左右市场的新资本家集团即所谓的“钱主”也在逐年增加。





北韩的“钱主”是一种新兴富裕阶层。由于在原社会主义计划经济体制下一切平等，除贪官污吏外，一般民众难以积蓄财产。但是市场形成后，同北韩权力阶层勾结的市场商人积累财富，左右市场，进而投资于房地产市场，成为新兴富裕阶层。在北韩，将这些新兴富裕阶层称为“钱主”。据推测，目前在北韩有数十万名钱主，人均财产在10万美元以上。在北韩，财产超过10万美元即1亿韩元以上的人被分类为钱主。由于北韩的人均GDP仅为1200到1300美元，考虑到北韩的经济规模，10万美元的价值可以说超过我们所想的十倍。因此，在北韩将财产超过10万美元的人分类为钱主。北韩的“钱主”是从上世纪90年代后期开始出现的。当时，北韩因“苦难行军”而中断粮食配给，且国营商店关门停业。因此，北韩居民为买卖生活必需品而形成了市场。在此情况下，以其商业手腕积累财富的钱主不断扩大活动范围，成为北韩内不容忽视的新兴富裕阶层。





除市场外，钱主还投资于流通业、建筑业等其它行业。北韩当局因财源短缺，难以在各行业投入资金。因此，钱主逐渐扩大其投资领域。举例来说，钱主投资进行房地产开发，在获取利益的同时，还能搞活北韩房地产市场。因此，北韩当局也默认钱主在建筑业投资。此外，北韩的钱主还开设地下钱庄，以一般民众为对象放高利贷。由于北韩的银行难以扮演其应有的角色，急需用钱的北韩居民不得不利用地下钱庄。在北韩，单凭个人的能力难以挣钱发财。因此，钱主都与官员暗中勾结，以便于投资牟利，进而提高其对北韩当局的影响力。





近几年来，北韩的钱主将其资金投资于洗车服务业、摩托出租车等运输业、高利贷等放贷业以及公寓楼建设等各种营利事业，积累了不少的财富。特别是金正恩委员长执政后，可以说钱主在引领北韩经济潮流和社会变化。而在这数十万名钱主中，也有北韩所谓的“市场一代”。“市场一代”是指上世纪90年代中期北韩配给制度崩溃后，未能享受国家优惠的年轻一代。据说，北韩的市场一代因饱受经济困难、粮食短缺之苦，对北韩政权的忠诚度较低，且不少市场一代为谋生放弃学业，在市场混饭吃，从而感受到市场经济的魅力。比起思想，他们更重视市场，并掀起青年创业热。在北韩，得到父母资助的年轻人能轻易创业，没钱的只能从打工开始。以洗车为例，通常从早上7点干到晚上9点，除短暂的用餐时间外，片刻不得休息，但是这样干一天能挣到5万元。北韩圆5万元大约可兑换5.5美元，这与北韩工人一个月的工资不到1美元相比，其收入相当可观。北韩的市场一代用他们打工挣的钱搞商品批发零售或开展服务业，也有人利用北韩的内联网出售多种多样的商品。其中，被称为“北韩亚马逊”的内联网购物商城从鞋类到家用电器，出售4000种以上的商品。如此这般，北韩的经济社会发生了巨大的变化。





市场为北韩带来了惊人的变化。过去，北韩居民靠国家配给吃饭生活，但是在国家配给制度崩溃后，为自谋生路开辟市场，展开经济活动。今后，如果北韩当局为民众的经济生活提供支援，北韩经济有可能逐步好转，且自然地走上改革开放之路。因此，市场可以说为北韩经济体制的框架带来了巨大的变化。





目前，北韩的市场经济体制已基本形成。因此，韩半岛紧张局势若能得到缓解，北韩将可积极促进改革开放，并通过重启南北韩经济合作项目，开创和平繁荣的韩半岛新时代。