ITZY人气席卷全球 YouTube榜单亚军创纪录

ⓒ YONHAP News

JYP娱乐新人女团ITZY刷新了美国Billboard榜单K-POP出道歌手纪录。

ITZY出道歌曲《不同不同(DALLA DALLA)》在发行短短11天后便获得了《Show！音乐银行》节目打歌冠军，刷新了K-POP女团最快拿下三大台打歌节目冠军的纪录。不仅如此，在次日播出的《人气歌谣》节目中再次成为第1位，人气不容小觑。出道仅2周边有如此成绩，让人不得不感慨JYP的造星实力。

ITZY在美国Billboard方面也展示出强大的人气。当地时间2月23日更新的榜单显示，《不同不同(DALLA DALLA)》排在世界数字音乐榜的第3位，同样收录在出道专辑《IT`z Different》中的另一首歌《WANT IT》这也杀进前十，排在第8位。Billboard就此报道称：“ITZY一出道便成功进入该榜单前十，且收录的2首歌曲双双入榜，创造了新纪录，也引起全球歌迷关注。”

《不同不同(DALLA DALLA)》的MV在Billboard YouTube榜单中取得了亚军的好成绩，另外，MV在上线24小时后便获得了1400万点击量，均刷新了K-POP出道歌手所创下的最好成绩。截至25日上午，MV点击量已经突破6000万，舞蹈视频点击量也超过了600万。