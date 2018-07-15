歌手姜丹尼尔与公司闹纠纷 私下开设个人SNS账号

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偶像组合Wanna One出身的姜丹尼尔于本月3日下午在自己的官方fan café里留言承认与经纪公司LM娱乐发生纠纷。他写道“首先要感谢一个多月以来一直相信我、等待我的粉丝们，同时也要为传出不好的新闻向大家道歉”，“我的确是处于和LM娱乐的纠纷之中。我无法在SNS上上传活动的样子，害怕歌迷们担心，希望哪怕有一丁点小的消息也希望分享给大家，因此向公司提出把以我的名义开设的SNS账号转交给我的要求。然而遭到经纪公司的拒绝，再往后就出现了报道我和公司之间纠纷的新闻。”同时，他表示“看到新闻之后，还在犹豫的时候，就又有很多恶意揣测性的报道出现。比起我来讲，更担心各位受到这些流言蜚语的伤害。我鼓起勇气将要在明天中午12点公开我自己新开设的个人Instagram账号”，“下这个决定之前真的经过很多的考虑，真的是单纯为了我和歌迷各位所采取的行动。十分想念各位，希望可以尽快回到舞台之上。”





另外，当天下午，经纪公司LM娱乐方面也回应称“这只是公司和艺人之间的一场误会，并不是要解约。现在正在进行积极的沟通，期待可以有一个圆满的结果。”