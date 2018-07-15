韩美商定停止“关键决断”和“秃鹫”联演

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“关键决断”、“秃鹫”和“乙支自由卫士”演习是韩美三大联合军演。去年，韩美推迟“乙支自由卫士”演习,此次又商定停止“关键决断”和“秃鹫”联演，韩美三大联演均被停止或推迟。韩美双方明确表态称，这是为支持两国为实现韩半岛完全无核化以及缓解军事紧张所作的外交努力而采取的措施。





“关键决断”是以防御为目的进行的指挥所演习（CPX），即为应对韩半岛发生紧急情况而展开的防御演习。指挥所演习是利用电脑进行的模拟演习，并非实际动用兵力。韩美国防部这次还商定将“关键决断”演习更名为“同盟”演习。而“秃鹫”是与“关键决断”配套进行的户外机动演习，实际投入兵力和装备。“秃鹫”通常与“关键决断”同时举行，在“关键决断”演习结束后仍持续1个多月的时间。美军曾在“秃鹫”演习中部署核动力航空母舰、战略轰炸机等战略武器。“秃鹫”的名称被完全取消，将以大队级以下部队为单位组织训练。美军可能不会在韩半岛部署战略武器。





“乙支自由卫士”是“乙支演习”和“自由卫士”的总称。“自由卫士”也是以防御为目的的指挥所演习，与“乙支演习”同时举行。而“乙支演习”是为了应对国家发生紧急情况而在政府层次上举行的演习。各级行政机构、地方自治团体和民间公司等参与“乙支演习”。





除此之外，韩美两军还开展多项联演，包括“超级雷霆”(Max Thunder) 、“警戒王牌”（Vigilant ACE）、“双鹰演习(Buddy Wing)”等空中演习，以及举行20余次旨在应对北韩局部挑衅的海军陆战队联合军演(KMEP)。





北韩对韩美联演持异常敏感的态度，将韩美联演视为“军事威胁”，尤其是将美军部署战略武器视为极大威胁。因此，只要一有机会，北韩就会要求韩美停止联演。