智慧城市“守望者”—— 韩国“ESE”公司

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接下来，让我们来关注一下韩国企业的新想法给全球经济带来了哪些变化。今天节目里，我们为大家介绍韩国“ESE”公司，这是一家与韩国智能城市发展相关的IT解决方案提供商。让我们与公司首席执行官朴璟植（音译：박경식）先生一起，聊一聊他们公司。





智能城市利用信息和通信技术将城市功能与各个行业结合起来，通过网络连接各种元素，就好像人类的神经系统一样，因此可以远程控制供水、电力、燃气、交通和电信等公共基础设施，并以更有效的方式处理安全和灾难问题。在智能城市中，由人工智能AI驱动的机器人可以帮助驾驶员停放汽车。简而言之，它是一个“智慧”城市，为市民提供安全和便利。韩国“ESE”公司是一个创新智能城市解决方案开发商，解决方案将智能城市平台与控制软件相结合。事实上，朴先生很早就开始为智能城市的时代做准备了。





离开军队后，朴先生在建筑行业担任设计师和工程师。作为城市和基础设施设计方面的专家，如果将信息技术融入城市设计，他有信心探索新的未来。因此，他创建了韩国“ESE”公司，这是一个软件开发公司，主要构建与IT相结合的新概念。公司早在上世纪90年代末就开始为智能城市做准备，并开发了用于城市系统和社会管理资本的软件，如铁路、公路、港口、交通网络和水资源。当时，一个智能城市只存在于梦想中。为了在现实世界中实现这一想法，韩国“ESE”公司聘请了许多研究人员和技术人员，90％以上的员工都是技术人员，进行了无数的实验和测试。基于其在建设未来高科技城市方面积累的专业知识，公司于2006年参与了U-City项目。此后，公司为政府的智能城市项目提供了U-city综合控制平台，包括韩国铁路、快递公司和国家地理信息研究所。凭借20多项专利，韩国“ESE”公司在2015年11月30日第16个“软件行业日”获得了智能城市综合控制平台总统奖。





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智能城市拥有各种新技术，包括软件网络和AI融合服务。智能城市需要一个有效集成和管理各种系统的控制平台来确保运行平稳。到目前为止，城市设施、交通网络和防灾中心已分别运行自己的控制系统。但它们都集中在一个名为Rino的平台上，这是韩国“ESE”公司的集成智能控制解决方案。Rino提供控制中心所需的所有基本功能，例如监控摄像头连接、报警功能、显示控制和实时监控。当添加特定的控制应用程序时，Rino以更专业的方式执行控制系统。例如，当登录交通控制应用程序时，Rino可以提供交通信息并管理交通事故情况。它还可以识别没有支付罚款的未投保车辆，并将信息发送给负责人。智能控制平台在2018年平昌冬季奥运会上大放异彩。





用户可以在Rino上安装和操作不同类型的控制应用程序，就像智能手机上新添加的应用程序，用户可以使用各种服务一样。这就是为什么这个解决方案被描述为“控制系统中的智能手机”。在平昌奥运会之后，韩国以外的国家开始意识到韩国“ESE”公司的技术和智能城市控制平台的便利性。





从2015年出口到菲律宾开始，韩国“ESE”公司于2016年签署了一份合同，参与中国政府的智能城市项目。事实上，公司正在积极扩展其海外业务。随着智能城市的建设成为全球的主要发展战略，今年智能城市的全球投资预计为107万亿韩元。韩国“ESE”公司必定充分利用其长期积累的经验和技术，在这个市场中挖掘出一个具有巨大潜力的增长点。