© KT

世界移动通信大会于2月25日至28日在西班牙东北部的巴塞罗那举行。今年，这个全球最大的移动行业展览会迎来了第33个年头。本次大会吸引了来自124个不同国家的约2500家公司参展，他们展出了最新的移动创新技术。特别是5G网络技术成为今年展会的焦点。今天，我们邀请到了韩国西江大学技术经营大学院的金研学（音译：김연학）教授，与他共同聊一聊今年的世界移动通信大会。





2019年大会的主题是“智能连接”。我们必须在这里强调“智能”这个词。虽然过去的主题是便捷的信息传递，但现在人们更多关注的是信息如何以智能方式连接，以创新方式联网。5G网络可以作为第四次工业革命的基础，这是当今最常用的流行语之一。今年世界移动通信大会的关键词是基于5G的“智能连接”。





由全球移动通信系统协会主办的世界移动通信大会将“智能连接”作为今年的主题，宣布5G网络将引发新的革命，带来一个超级互联世界。以实现5G商业化而闻名的韩国电信公司在2019年世界移动通信大会上引起了极大的关注。





全球电信业密切关注韩国企业的举动。去年12月1日，三家韩国移动运营商首次向全球发送了5G信号。国际电信联盟将其视为全球首次实现5G服务商业化。韩国电信公司初始版本的5G网络采用了5G非独立标准，实现与现有的4G LTE网络同时运营。其他国家的移动运营商正忙着确定需要什么技术，如何选择更高效的5G设备以及在5G时代使用哪种商业模式。





继12月份全球首次推出商业化的5G移动网络之后，三家韩国电信公司计划在本月推出的智能手机上运行高端5G服务。与此同时，美国和日本计划在今年夏天实现5G商业化，而中国计划在2020年推出基于独立技术的商用5G服务。显然，韩国在5G竞赛中领先于其他国家。作为全球5G先驱，三家韩国移动运营商在上周的世界移动通信大会上展示了他们惊人的5G网络技术。





SK Telecom是韩国最大的移动运营商，推出了一款5G Hyper Space平台，可让用户体验虚拟现实VR世界。通过在他们手中的传感器，他们可以改变室内装饰，从酒店变成办公室或音乐厅，就像哈利·波特通过魔杖施魔法似的，人们几乎感觉不到虚拟世界和现实世界之间的差异。另一家韩国电信公司KT公司设立了一个展示5G Skyship的体验区，这是一种无人机。它是一个基于5G的实时救灾平台，可以远程控制。参观者在巴塞罗那的展位上可以看到釜山海云台海滩的美丽风景，因为可以通过5G网络从展位控制在韩国港口飞行的无人机上的摄像头。与此同时，韩国最小的移动运营商LG Uplus展示了采用5G技术的虚拟现实VR内容，提供韩流明星的现场表演，让体验者感觉好像韩国偶像明星在他们眼前表演似的。





通过VR头戴式耳机感受虚拟世界，SK Telecom的新平台超越了时间和空间的极限。韩国KT公司展示了在巴塞罗那控制釜山无人机的5G技术，两地相距1万公里。韩国LG Uplus公司推出了基于5G的内容，使体验者能够从他们喜欢的角度看到他们最喜欢的韩流明星。去年，与5G相关的展览主要是关于未来的蓝图，但今年的活动展示了更加实际和实用的内容，展示了5G的应用场景。来自世界各地的主要电信公司也推出了5G应用，将其用于各个领域，包括安全、医药和媒体等等。AT＆T公司推出的网络安全技术引起了特别关注。世界移动通信大会还展示了5G技术的商业模式，确保更快的无缝连接。在5G技术基础之上，可折叠智能手机的竞争也是今年世界移动通信大会的另一个热门话题。





三星和华为开启了可折叠智能手机时代。三星电子上个月在旧金山推出了首款可折叠手机，世界移动通信大会的参观者能够近距离观看手机，尽管并不允许接触它。中国科技巨头华为公司也展示了自主研发的可折叠手机。三星将折叠屏幕放在设备内部，就像书本一样打开，华为将其折叠屏幕放在设备外部。换句话说，三星的手机是一个向内折叠的设备，而华为的手机是一个向外折叠的手机，后者的屏幕比前者更大更薄。但华为的设备在演示过程中出现断电现象，应用程序未正确激活。据推测，华为在技术方面仍落后于三星。





全球最大的手机制造商三星电子在世界移动通信大会上发布了其Galaxy Fold旗舰机型。公司的展位挤满了希望看到新款可折叠手机的参观者。看到韩国旗舰手机后，他们又前往华为展台。华为在世界移动通信大会启动的前一天2月24日发布了5G可折叠手机Mate X。多年来，市场上几乎没有任何创新，三星和华为的新型可折叠手机预计将给智能手机市场带来新的动力。凭借其出色的5G技术和可折叠手机，韩国企业在今年的世界移动通信大会上展示了全球移动行业的发展方向。尽管如此，韩国还是有一个需要超越中国的艰巨任务。





显然，三家韩国电信公司在5G服务方面领先于其外国竞争对手。但除了服务，我们还必须考虑5G设备和终端。目前，华为是5G设备行业的领导者。包括三星电子在内的韩国设备制造商面临着追赶中国公司的挑战。关于终端设备，似乎三星的可折叠手机已经领先华为的新型手机了，但中国手机制造商正在以惊人的速度增长，赶超韩国公司。苹果公司拥有世界上最高水平的技术，也未推出可折叠的iPhone，但它可能正在为一种新的“秘密武器”做准备。虽然韩国在可折叠手机方面可能领先于其他国家，但应该时刻保持警惕，并不断努力开发技术。





除三星电子和LG电子外，在世界移动通信大会上展示具有5G功能智能手机的公司全部来自中国。正如金教授介绍的那样，华为和三星也正在5G设备市场上竞争。韩国需要不断努力，继续领跑全球IT产业。