特朗普：期待文在寅总统在美北间发挥积极斡旋作用

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随着第二次美北首脑会晤无协议而终，文在寅总统在美北关系间的斡旋作用备受关注。美国总统特朗普在28日晚致电文在寅总统，表示希望文在寅在美北之间发挥积极的斡旋作用。从各方面来看，预计文在寅总统的斡旋步伐将会加快。





现下最受关注的就是文在寅总统与北韩国务委员会委员长金正恩的首脑会晤是否能够实现。文在寅总统与金正恩委员长于去年第一次美北首脑会晤突然被取消之前,曾在板门店会晤。文在寅总统去年还访问了平壤，并进行了第二次会晤。因此,目前可以商榷的是金正恩回访首尔或者板门店会晤两种方案。不过也不能排除在平壤举行会晤的可能性。





此前有预计认为，若美北首脑会晤成功举行，金正恩的回访时间是今年3、4月。届时双方将在美北首脑会晤成果的基础上，就深入推动南北合作进行讨论。因此有观测认为，此次金特会无果，回访可能性也随之降低。南北首脑板门店会谈的可能性或许更大。还有观点指出，若首脑会晤难以实现，也可考虑派遣特使的方案。





另外，文在寅总统需要斡旋的部分也备受关注。第二次美北首脑会晤再次确认了双方间的立场分歧，由于此前双方工作组曾进行过协调，因此缩小双方立场分歧的空间并不大。美国坚持北韩除了拆除宁边核设施外，还需采取额外的弃核措施，才能放宽制裁；而北韩则要求全面解除制裁。由于目前特朗普总统正面临着国内政治困局，很难做出无法满足国内舆论的让步。北韩则由于制裁已经对民生经济造成了严重后果，正全力寻求解除制裁的途径，仅部分放宽制裁并不能满足要求。也有观点据此认为，正因为双方在此问题上都很迫切，有可能为斡旋创造一些空间。