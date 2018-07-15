文在寅出席三一运动百周年纪念仪式

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文在寅总统3月1日出席在首尔光化门广场举行的三一运动一百周年纪念仪式，并发表纪念致辞。





在致辞中，文在寅总统指出新韩半岛体制是南北韩和美国共同的永久和平体制，这一体制的构建以解决北核问题为前提。如果无核化取得进展，将成立南北经济共同委员会，实现南北韩共同繁荣。南北韩关系发展应与与美北关系、北日关系恢复正常挂钩，韩半岛和平将促进东北亚地区构建新的和平安全体制。





文在寅总统在致辞中着重强调了两点。首先他指出，新韩半岛体系是韩国主导的新秩序。文在寅说，新韩半岛体系是我国主导的百年新秩序，这新的百年将与过去有着质的区别。其次，文在寅表示，韩半岛和平将成为东北亚、亚洲和欧亚大陆的全新经济增长动力。因此为了构建新韩半岛体系，国民的支持尤为重要。对此，文在寅总统表示将继续发扬三一独立运动精神，为实现国民大团结而努力，同时号召全体国民能够齐心协力，共创繁荣。





在谈到和平经济合作共同体时，文在寅总统表示将与美国就金刚山旅游和开城工业园区的重新开放进行积极协商。在致辞中，文在寅总统还提到了在非军事区建立公园、离散家属会面等问题。





尽管美北河内会谈无果而终，但是文在寅总统强调，将坚定不移地继续推进新韩半岛体系的构建，同时还强调了韩美合作、美北对话及国际社会支持的重要性。文在寅总统表示，在此过程中，韩国需要扮演更重要的角色，为新韩半岛体系的构建起到支撑作用。这意味着南北经济合作的扩大将有所放缓，同时韩国将加快在美北之间的斡旋。