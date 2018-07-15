韩国首次连续5天启动微尘应急减排措施

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微尘被世界卫生组织国际癌症研究机构列为第一类致癌物质，因此在出现雾霾天气时，政府和地方自治团体全力以赴为减排作努力。





以首尔、仁川和京畿道等首都圈来说，在出现下列3种情况时，政府启动微尘应急减排措施：第一，当天微尘浓度超标，次日平均浓度也将超标（标准值为50㎍/㎥）；第二，首都圈某一地区发布微尘预警，预计次日平均浓度也将超标；第三，预计次日微尘平均浓度超过75㎍/㎥。





启动微尘应急减排措施后，5等级污染物排放车辆将被限行。污染物排放等级按照燃料种类、汽车出厂日期以及微尘和氮氧化物等污染物排放浓度等分为5个级别，5等级指的是排放大量废气的老旧车。此外，在启动应急减排措施后，行政和公共机构的停车场全部被关闭，民间、行政和公共机构工程现场通过调整或缩短工时进行减排，火力发电厂、资源回收站等均包括在内。





微尘包括粒径在10微米以下的可吸入颗粒物（PM10）和粒径在2.5微米以下的细颗粒物（PM2.5），细颗粒物直径相当于人类头发的二十分之一到三十分之一大小。微尘主要在燃烧煤炭和石油等化石燃料时产生，汽车和工厂是主要排放来源。另外，韩国大气情况深受中国影响，因此即使实行减排措施，效果也十分有限，只能消除国内的部分污染。韩国境内的微尘中，硫酸盐、硝酸盐等大气污染物占比58.3%，这些物质通过呼吸器官渗入肺部等内脏，顺着血管在体内流动，严重危害身体健康。