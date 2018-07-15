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生日：1988年4月1日

身高：178cm

体重：64kg

血型：A型

学历：平泽大学广播演艺学硕士

出道：出演AOA《MOYA》MV（2013年）





丁海寅因特别出演《鬼怪》女主人公池恩倬初恋男友崔泰熙一角而开始被大众所熟知，观众在看过其表演后，纷纷夸赞“《鬼怪》里的客串都如此养眼”。而在《鬼怪》播出当时，丁海寅其实在另一部电视剧《不夜城》中有着相当比重的戏份，却并未能引起关注，反而因客串《鬼怪》而走红，也成为网络热议话题。其间，网友们也都亲切称之为“泰熙哥哥”。





丁海寅微笑时上扬的嘴角以及温暖、纯净的眼神成为其俘获一众少女粉丝的杀手锏。除了出众的外貌，丁海寅的演技也可圈可点，在2017年参演的电视剧《在你沉睡之时》及《机智的监狱生活》中，其塑造的角色形象深入人心。2018年3月30日首播的电视剧《常请吃饭的漂亮姐姐》大热，丁海寅在剧中与孙艺珍将一段甜涩参半的姐弟恋完美演绎，丁海寅也凭该剧人气大增，也被网友冠以“小奶狗男友”的爱称。





代表作：

·电视剧：

《百年的新娘》（2014，影视剧出道作品）

《Blood》（2015）

《不夜城》（2016）

《当你沉睡之时》（2017）

《机智的监狱生活》（2017）

《常请吃饭的漂亮姐姐》（2018）





·电影：

《王的记事簿》（2016）

《兴夫》（2018）





主要获奖经历：

第54届百想艺术大赏 人气男演员奖（2018）