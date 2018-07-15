作家李基镐的小说《权顺赞和善良的人们》





#文学评论家全绍英

在我们和别人的矛盾加深后，我们不禁会想如何在这个不安的世界中，更加紧密地跟别人生活在一起。作家李基镐是风趣地将这一沉重的主题融入情节紧凑小说中的一位作家。









我开车去上班，再次见到了那个人。

山坡下有块空地，

地上有两棵松树，

松树之间搭了个蓝色屋顶的小帐篷。

男的把两张大字报贴在了木板上，

一张的字写的太小看不清，

另一张则看得清清楚楚。





“103栋502号金石万，把我汇给你的700万韩元还给我！”





나는 차를 몰고 출근을 하다가 다시 그 남자를 만났다.

야산이 시작되는 버려진 땅 앞에는

소나무가 두 그루 있었는데,

그 나무들을 기둥 삼아 파란 천막이 지붕처럼 펼쳐져 있었다.

남자는 대자보 두 장을 합판에 붙여 들고 있었는데,

한 장은 글씨가 너무 작아 잘 보이지 않았지만

나머지 한 장은 똑똑히 읽을 수가 있었다.





103동 502호 김석만씨는 내가 입금한 돈 칠백만 원을 돌려주시오!









小说中的第一人称“我”是大学教授，也是一位小说家，不过他未发表任何小说或散文已经有一年了。奇怪的是，他就像生了谁的气，经常手握拳头，有时候，一个人在的时候还用拳头敲桌子。可是他不明白为什么会发脾气，为了不让别人发现，他经常深呼吸或反复做一件事。









你是因为母亲才这样吗？

我把手放在大衣口袋里对他说，

他收回看我的目光，再次低下了头。

“不……母亲为什么会因我而死……”

在他说到这里的时候，

我把手从大衣口袋里拿了出来，紧紧揪住了他的领口。

因为你晚了，母亲才去世了！

“不……我只有600万元……需要再工作两个月……结果就这样了。”

我并没仔细地听他再说些什么。

不要欺负老实人，

不要再欺负老实人了！





어머니 때문에 그래요?

나는 점퍼 주머니에 손을 넣은 채 말했다.

남자는 나를 쳐다보던 눈길을 거두고 다시 고개를 숙였다.

“아닌데요....어머니가 왜 나 때문에 죽어....”

남자가 거기까지 말했을 때,

나는 점퍼 주머니에서 손을 빼 그의 멱살을 잡았다.

당신이 늦어서 어머니가 그렇게 됐다고 생각하는 거잖아!

“아닌데요...돈이 육백만원 밖에 없어서... 두 달을 더 일해야 돼서...그렇게 된 건데요“

나는 남자의 말을 제대로 듣지도 않았다.

애꿎은 사람들 좀 괴롭히지 마요,

애꿎은 사람들 좀 괴롭히지 말라고!









我们为什么要向老实人发脾气呢？









作家李基镐 (1972. 江原道原州)

1999年在《现代文学》发表短篇小说《波尼》登上文坛

2018年获得第4届东仁文学奖