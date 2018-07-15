韩国新增3家廉价航空公司 市场竞争愈演愈烈

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韩国国土交通部5日批准向3家新航空公司发放营业执照。这是继首尔航空后，韩国时隔4年成立新航空公司，由此，韩国航空公司增加到了12家。航空公司增加将促进市场竞争和增进消费者的利益，但问题是国内航空市场已处于饱和状态，新设航空公司可能带来人力争夺问题，且可能对其他廉价航空公司的经营造成严重打击。





交通部新批准的3家新航空公司为“Fly江原”、“Aero K航空”和“PREMIA航空”。“Fly江原”和“Aero K航空”分别以江原道襄阳国际机场和忠清北道清州国际机场为据点，“PREMIA航空”则以仁川为主。交通部在审查过程中，除了一般性条件之外，还考虑到江原道襄阳和忠清北道清州国际机场一直有名无实，旅客不多，政府期待新设航空公司可以搞活当地航空需求。但同时，这一点也可能成为阻碍这两家新航空公司发展的主要因素。





交通部表示，新航空公司投入市场将促进市场竞争、提高旅客便利性以及搞活地区经济，将为航空市场带来新气象。相较于航空业界的忧虑，韩国政府更为重视加强航空竞争和增进消费者的利益。政府认为，新航空公司投入市场将有助于改善旅客服务和降低票价等。事实上，韩国国内出现廉价航空公司后，打破了大韩航空和韩亚航空垄断市场的局面，搞活了市场和服务。





最大的问题是目前国内航空市场已呈饱和状态，如果过度竞争，所有的航空公司都可能陷入经营危机。另外，目前国内飞行员和机械师等航空人力不足，新成立3家航空公司，必将出现激烈的人力争夺现象。交通部方面表示，人力供需问题是航空需求增加的自然现象，在审查过程中，已要求新航空公司提交飞行员名单，不会发生人力争夺等严重问题。