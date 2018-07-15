《漫话国乐》 四物游戏-岭南农乐 / 巫术长鼓独奏 / 名人神房曲





“四物游戏”是由大锣、小锣、鼓、长鼓四种打击乐器一起合奏的表演艺术。这些打击乐器采用农乐中富有韵律的音乐、强劲的敲击节奏、活跃的动作以及高亢的兴致，给观众带来一场兴致勃勃、热闹非凡的表演。四物游戏早已扬名海外，因为人们大都认为四物游戏是韩国最具代表性的文化剧目。





现在这种形式的四物游戏的历史比较短暂，1978年才首次亮相，只有40多年的历史。回顾70年代，随着政府大力推动产业化与城市化发展，乡下人背井离乡，大举涌向城市谋求发展，使得乡下许多传统文化面临消失的危机，农乐也是其中之一。而当时，国乐也受到大众的冷落与忽视。流浪表演团体男寺党出身的金龙培、金德洙等四名青年艺人为了谋求国乐的新变化，把目光投向了各地的农乐，重新编排农乐的节奏，赋予农乐更多的艺术性。经过不断的改进，推出了适合室内舞台的表演形式，由此，四物游戏成为韩国传统艺术的精品之一。





起初，当四人要把农乐从室外搬上室内舞台时，传统乐坛曾对此表示质疑。农乐本来是在广场等宽敞的户外表演的，把它搬上狭窄的室内舞台，而且还坐着表演，实在令人费解。有的人还表示：“他们到底在干什么呀？”、“太荒唐了”等等。以文学来比喻的话，他们的举动似乎是在把长篇历史小说缩短为诗歌。但四名青年的心血没有白费，在他们把四物游戏这样新颖的节目搬上室内舞台后，无论是音乐性，还是艺术性，以及变得更加富有色彩的节奏与曲调都引起了观众的热烈反响，人们开始对青年艺人的热情与执著赞叹不已。

{音乐1：《四物游戏-岭南农乐》/金龙培、李光寿、金德洙、崔钟实}





韩国人一开始曾对四物游戏表演感到非常陌生，外国观众的反应就更可想而知了。据说，四物游戏表演开始之前，台下的外国观众眼见舞台上只有长鼓等四种体积都不大的打击乐器，大都会产生质疑，用这些乐器到底能发出多大的声响呀？可一旦表演开始，外国观众大都为其爆发性的声响大吃一惊。





在西方，音乐的三大要素是节奏、旋律与和声，但韩国的国乐没有和声，国乐包含曲调与长短两个要素，相当于西方音乐的旋律与节奏。不同的是，西方的旋律指音符的高低变化，而国乐的打击乐器演奏也用曲调这一词，由此可知，国乐的曲调范围比西方的旋律更广。长短也是一样的，虽说与西方的节奏差不多，但具有更广的意义，比如，晋阳调长短的节奏缓慢，惠茂里长短指快节奏的音乐等，长短还指音乐速度的快慢。还有，扎紧茂里长短以八分之十二拍的标记表示节奏的强弱，古格里长短虽然与扎紧茂里长短一样是八分之十二拍，但两种长短的节奏截然不同等，“长短”一词不仅具有多样的含义，种类也繁多。四物游戏的魅力在于将多样的长短编织在一起完成一出精彩的演出。

{音乐2：《巫术》中“长鼓独奏”/ 长鼓-金正熙（音）}





金正熙名人常常自称为“花郎”。花郎一词源自新罗时代的青年精英组织“花郎徒”，后来称呼在巫术中演奏乐器的男巫。在古代，巫婆分为两种，一种是世袭巫，另一种是降神巫，指经过神灵附体的体验后成为巫婆。世袭巫主要分布在汉江以南与江原道太白山脉以东地区。以前，世袭巫家庭如果有女儿出生，长大后会继承家业成为女巫，如果是男孩儿，长大后成为在巫术中演奏乐器的花郎。





自古以来，巫乐也对国乐造成了很大影响。尤其是世袭巫，凭借代代相传的功力，其音乐与舞蹈的艺术性获得了很高的评价，比如江原道地区的巫乐以长短复杂的打击乐著称，还有盘索里、《神房曲》、驱煞舞等经典音乐与舞蹈都受到了巫乐的影响。过去有一段时间，巫术因被视为迷信，上层以破坏良风美俗为由，对巫乐进行破坏。令人感到欣慰的是，如今欣赏巫乐的人渐渐多了起来。作为优良的传统艺术，如何将巫乐继续弘扬发展下去，已成为后人义不容辞的使命了。

{音乐3：《名人神房曲》/ 名人乐队}