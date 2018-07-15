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3月8日是国际妇女节。1975年，联合国将这天定为正式纪念日，全世界170多个国家在庆祝这一节日。北韩也是如此。那么，在被称为“人权死角地带”的北韩为何将国际妇女节定为重要纪念日？北韩女性的地位又如何呢？





北韩居民将“3.8国际妇女节”简称为“3.8节”。北韩有社会主义节日和民俗节日，而3.8国际妇女节在北韩社会主义节日——即国庆日和国际纪念日当中，属于国际纪念日。北韩是社会主义国家，因此北韩基于马克思列宁主义理念，为维护女性权益而在国家层面将3.8国际妇女节定为公休日。





一般来说，国际妇女节将焦点放在两性平等、维护女性权益、提高女性地位等方面，但是北韩有所不同。3.8国际妇女节当天，北韩的丈夫一早起床，为辛苦一年的夫人煮饭烧菜，并送化妆品、鲜花等礼物。之后，妇女们聚在工厂、企业所或居住地区一起吃饭、玩游戏。此外，北韩劳动党每年都在这天举行党中央报告会。劳动党中央每年都在3.8国际妇女节当天举行政治性活动。今年是第109个3.8国际妇女节，因此北韩劳动党计划为纪念3.8国际妇女节第109周年而举办党中央纪念报告大会，各道、市、郡或北韩社会主义女性同盟等机构、团体在白天分别举行庆祝活动，晚上则以道、市、郡为单位举行妇女联欢活动。此外，北韩的家庭当天大部分由丈夫煮饭、烧菜、洗碗，以示对夫人料理家务、生育孩子的感谢。目前，北韩的生育率虽然比韩国高，但也在不断下降。也就是说，北韩的女性也回避生孩子。因此，北韩作为奖励政策，凡是生下7个孩子以上的妇女都被赋予“英雄母亲”称号。此外，对在生产现场立功的妇女则给予表彰。





北韩于1946年7月30日颁布了《男女平等权法令》。法令全文共计9条，内容包括：北韩女性和男性一样享有选举权和被选举权；禁止未经本人同意的强制结婚；女性拥有向前夫要求儿童养育费之诉讼权等。2010年则进一步规定：女性享有和男性一样的财产继承权；禁止一切形式的家庭暴力；禁止以结婚、怀孕、产假等为由解雇妇女等。特别值得一提的是，北韩有产前休假60天，产后休假180天的制度，是继英国之后，当今世界上产假第二长的国家。此外，北韩的妇女在国家经济、文化、社会、政治等所有领域享有和男性同等的权利，由此看来，北韩是全世界男女平等做的较好的国家之一，但事实并非如此。





北韩颁布的《男女平等权法令》中规定，女性享有和男性同等的劳动报酬与社会地位，但是能够享受这些待遇的女性并不多。以北韩最高人民会议代议员为例，北韩最高人民会议代议员相当于韩国国会议员，在大约687名代议员中，女性本来占20%以上，但是现在下降至18%左右。此外，在劳动和报酬等方面，女性仍遭受不公平的待遇。北韩女性的社会地位远不如男性。北韩尚没有在联合国活动的女性外交官，出现在国际舞台上的女性政府官员也寥寥无几。最具代表性的是北韩国务委员会委员长金正恩的胞妹、劳动党第一副部长金与正，她最近随同金正恩委员长乘火车前往越南河内参加第二次美北首脑会谈。北韩外务省副相崔善姬则是备受国际社会瞩目的北韩女性外交官。但是除了少数几人之外，北韩没有活跃于国际舞台的女性外交官。





北韩是传统的父权制社会，因此家务劳动大都由妇女承担。北韩的妇女虽有“家庭之花”、“社会之花”的美称，但是生活过得非常辛苦。在北韩，将女性称为“花”，还有首歌叫《女性是花》，将女性描述为家庭之花、生活之花、社会之花。但是上世纪90年代，北韩因经济困难、粮食短缺，国家配给制度瓦解崩溃。在丈夫领不到工钱，国家中断粮食配给的情况下，北韩的妇女不得不肩负养家糊口的重担。因此，上世纪90年代中期以后，北韩的妇女为养育子女、料理家务、打点全家人的生活而肩负起了沉重的负担。





上世纪90年代“苦难行军”后，北韩配给制度瓦解崩溃。因此，很多北韩妇女为养家糊口前往市场工作或开设摊位，在市场成为左右北韩经济发展的核心动力后，北韩妇女的地位逐渐得到提升。北韩女性在市场展开经济活动后，逐渐拓展其活动领域，并在此过程中提升其社会地位，积累了不少财富。因此，妇女开始掌控家庭的经济权，丈夫不得不对夫人礼让三分。进入2010年后，外国产品和韩国文化急剧流入北韩，有些北韩丈夫模仿韩国丈夫等，北韩的父权制家庭制度发生了相当的变化。以市场为中心逐渐提升其社会地位的北韩女性也提升了其家庭话语权。特别是在金正恩委员长掌权后，大肆宣传3.8国际妇女节，强调女性的美好生活，北韩电视媒体则经常播出努力工作、兼顾家庭的宣传性节目，并鼓励妇女积极投身于经济活动。





北韩之所以如此强调妇女的社会角色和家庭角色，并重视及宣传3.8国际妇女节与国际社会对北韩歧视女性的批判和试图加强内部团结有直接的关系。北韩为打造其对内对外良好形象而采取上述措施。从对外方面来看，北韩作为社会主义国家，实行两性平等政策，强调女性享有和男性同等的权利。因此，鼓励女性积极展开经济、社会活动，同世界各国女性并驾齐驱。从对内方面来看，女性占北韩总人口的一半，且随着社会的发展，女性在家庭和社会中的地位得到提升。因此，北韩采取重视女性的政策有助于加强内部团结、维护体制安全。此外，儿童和妇女不是被分类为社会弱势群体吗？因此，北韩此举还具有炫耀其最高领导人关爱社会弱势群体的意图。





不论如何，兼顾工作与家庭的北韩女性为切实提高其社会地位和享受真正的美好生活，还有很长的一段路要走。