在韩国做女性-迎接三八妇女节

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：刘岩(延南外国人中心中心长)





“女性能顶半边天”，这是在中国常可以听见的一句话。那么这句话在韩国是不是也一定适用呢？有请在韩国生活了近20年并在首尔延南外国人中心的负责人刘岩女士给我们介绍一下她在韩国生活的感触，以及政府和社会对女性于有哪些善待和支持。





ⓒ KBS

南：请自我介绍一下好吗？

刘：我叫刘岩，在韩国生活20来年了，现在在首尔市延南世界村中心工作。非常高兴能给来韩国的外国朋友们做点事，帮助他们能够在韩国顺利地生活。

南：作为职业女性和家庭主妇，你觉得韩国妇女在社会和家庭的地位如何？过去和现在有什么变化？

刘：因为我也一直工作，所以身边的女性朋友大部分都是职业女性。她们白天工作，晚上回家照顾家人，应该和中国的差不多。在韩国，一般50岁以上的家庭，那个年代的妇女结婚后大部分辞去工作，专职做家庭主妇。他们似乎认可这种男主外、女主内的分配方式。其实作为家庭主妇如果既能教育好子女，又能管理好家事，也非易事。她们每天也安排得非常紧凑，比如早上准备一家人的早餐，送走孩子和丈夫后，打扫房间，然后要去健身，下午要么做一些必须打理的事情，要么去咖啡厅见其他孩子的家长们，聊孩子教育的事项。晚饭前要赶回家，准备一家人的晚餐。其实年轻的妈妈们还是很期望出去工作的，只是因为孩子小，而韩国的一些爷爷奶奶也觉得带孩子不是自己的份内之事。

南：政府有什么政策帮助女性自立和发展？对年轻妈妈职业女性有哪些关怀？

刘：政府设立女性家族部，充分说明政府对女性的重视。女性家族部的主要功能就是：制定相应的女性政策、计划，增进女性权益，提供对家庭和多文化家庭的支援，提供对青少年的保护。他们设有的部门有：1）男女平等 2）青少年 3）家庭 4）人权保护等。年初我参加了由女性家族财团，首尔市议会女性议员团主办的名为“2019和首尔女性领导人一起”的新年会。这个新年会在性平等图书馆举行。

在韩国，政府对女性自立有很多支持，比如说首尔市的不同地区都设立了女性发展中心，这些中心提供上百种教育项目，包括语言、文化、艺术、饮食、职业培训、健身、资格证培训、IT 等等，种类繁多，价格低廉，是政府出资为女性特别提供的。当然这里也可以接纳20%以下的男性会员。

近几年因为低出生率，很多企业和机关都对职业女性提供各种福利制度，包括：育儿假，柔韧工作制度，单位里提供女性休息室等。

比如我们单位的职员早上要送孩子去幼儿园，所以她上班时间出勤的时间根据自己的情况调整为10-19点，其他职员的时间是9-18点。

孩子满8岁以下或女性公务员怀孕或生育时，可以享受公务员育儿假制度。因为有这些便利制度，我身边的公务员也有养育3个孩子的。





ⓒ KBS

南：对移民女性有哪些援助呢？

刘： 十几年前，韩国政府就意识到了对移民女性各种支持培训的重要性，因为这些家庭的下一代也会成为韩国的中坚力量。国家和地方政府都设立了不同的外国人支援机构，比如：女性急救咨询中心等，80%以上的利用者都是女性。由劳动部支援的女性技术培训，包括各种资格培训和就业相关项目，有些项目甚至全额由政府提供。 很多移民女性通过教育找到了自己的新岗位。

另外，为了帮助移民女性就业前克服语言的不足和文化的差异，政府设立了免费的韩语学习班、文化体验教室等。

南：那么外国女性如何才能享受到政府的各种援助政策？移民女性本身应该如何去努力？

刘：现在是信息时代，如何通过智慧创造财富是我们移民女性应该去考虑的。现在大部分新移民女性不管是学历，素养等都很高，我相信只要她们有关心，在韩国都能很好的找到自己的位置。不仅是享受韩国政府的各种支援，最近随着创业者的增多，他们同样能在这里闯出自己的一番事业。