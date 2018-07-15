韩国允许上下班时段提供拼车服务

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有评论将出租车业界和拼车服务供应商等达成的协议之核心解读为出租车的“优步化”，即平台业界最初以一般私家车为基础开始的拼车服务将逐渐适用于出租车。根据协议，今年上半年将推出规范革新型平台出租车。有分析认为，这也意味着拼车平台技术也将适用于出租车，此举将最终实现出租车的“优步化”。





“出租车优步化”是国土部长官金贤美去年向出租车业界提出的一项建议。如果像优步或者Kakao Taxi一样，将拼车平台技术运用到出租车上，可以推出多种附加服务。国土部认为，这样既可以增加出租车司机的收入，也能提高服务水平。金贤美长官强调，有包括收取短距离呼叫费等很多想法，如果出租车业务与送孩子上学、送老人去医院等多种附加服务相结合，服务质量将会提高，出租车司机的收入也会增加。





据悉，拼车平台业界对出租车结合相关技术也持友好态度。从他们的立场来看，将拼车服务同样适用于出租车，只不过是服务对象从一般私家车转换为出租车，手续费等收益结构并不会受到影响。





此前，出租车业界强烈反对允许提供拼车服务。2018年12月7日，Kakao开始试运营拼车服务后，双方矛盾激化。10日，一名出租车司机在国会前留下反对推行拼车服务的遗书，自焚身亡。13日，Kakao宣布推迟拼车服务正式上线的时间。随着矛盾升级，执政党建议成立协调机构，通过积极对话解决问题。但即使这样，矛盾仍愈演愈烈。今年1月10日，又一名出租车司机自焚身亡。最终，Kakao公司宣布暂停拼车服务。同时，出租车业界表达了参与对话的意向。1月22日，由国土交通部、共同民主党、4个出租车团体和Kakao方面组成的协商机构正式成立。在对话进行中的2月，又发生1名出租车司机企图驾车冲入国会大楼前自焚的事件。3月7日，各界终于达成戏剧性妥协。这一协议是在出租车业界的努力及拼车服务供应商的让步下达成的，为消除矛盾、突破限制规定迈出了又一步。