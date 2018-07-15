北韩东仓里发射场有复工迹象

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在第二次美北首脑会谈未达成任何协议的情况下，北韩开始修复东仓里导弹发射场的拆除设施，其意图引发关注。





韩国国家情报院5日在国会情报委员会会议后的记者会上表示，北韩正对东仓里导弹发射场中已拆除设施中的部分进行修复工作，此外，还发现山阴洞导弹综合研究院区运货车辆络绎不绝。此前，美国研究北韩动态的网站“38 North”和智囊机构美国战略与国际问题研究中心（CSIS）以商业卫星照片为依据，接连报道东仓里修复动向。国情院认为，北韩此举可能是为了扩大废弃该基地时的对外宣传效果，但也不排除修复后继续用来发射导弹的可能性。





韩国国防部7日回应称，韩方正密切关注北韩东仓里导弹发射场和山阴洞导弹综合研究园区等核导设施，韩美国防与情报部门也正保持紧密合作。





东仓里导弹发射场是韩国总统文在寅与北韩国务委员会委员长金正恩去年9月在《平壤共同宣言》中决定永久废弃的设施。北韩去年与美国协商时，曾着手拆除该地的移动建筑物和引擎试验台等设施，与引爆丰溪里核试验场一同被视为北韩的善意之举。

在第二次河内美北首脑会谈无果而终后，双方同时释放出软硬兼施的信号。美国国务卿蓬佩奥与美国国家安全事务助理约翰•博尔顿分担起相关角色。蓬佩奥表示，希望在未来几周内向平壤派遣工作小组，展现出与北韩合作的意向。但约翰•博尔顿则表示，若北韩不实践无核化，将研究加强制裁的方案。北韩亦是如此。北韩朝鲜中央通讯社1日报道称，两位领导人认为，本次会谈是两国关系迈向新阶段的重要契机，双方决定继续开展建设性对话。但北韩外务省副相崔善姬则在同一天举行的记者会上表示，似乎没有必要继续进行这样的会谈。分析认为，这是双方河内谈判未达成任何协议引发的心理战，即若今后重启谈判，双方正在为占据优势展开较量。但这种心理战也可能破坏整个对话框架。崔善姬甚至提到了金正恩新年贺词中的“新道路”，这条道路似乎暗示北韩有可能再度加强核导能力。对于北韩修复东仓里导弹发射场，美国总统特朗普发表立场，他说，我们应进一步查明有关情况，若真有这种事情，我会感到非常失望。也就是说，若对话遇到瓶颈，心理战不断升温，双方有可能发生不希望发生的事情。对此，韩国政府正以早日恢复谈判为目标，发挥着斡旋作用。