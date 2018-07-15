韩人均国民总收入突破3万美元

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去年，韩国人均国民总收入（GNI）达31349美元，步入“3万美元俱乐部”，跻身发达国家行列。这是韩国人均国民总收入2006年首次突破2万美元（20795美元）后，时隔12年突破3万美元大关。

据韩国银行（央行）5日发布的《2018年第4季度及全年国民收入（暂定）》报告显示，2018年韩国人均国民总收入为31349美元，同比增加5.4%。





韩国于1955年分别加入国际货币基金组织（IMF）和世界银行，当时人均国民生产总值（GNP）仅为65美元。韩国人均国民总收入于1963年超过100美元，14年后突破1000美元，1987年超过3000美元，1994年步入“1万美元俱乐部”。但受1997年亚洲金融风暴影响，韩国人均国民总收入在1998年跌至7989美元，随后用5年时间再度恢复至1万美元水平。韩国人均国民总收入在奔向2万美元的道路上充满荆棘。2006年，韩国人均国民总收入正式突破2万美元，达20795美元。但2008年受全球金融危机影响，2009年跌至18256美元。受上述因素影响，韩国人均国民总收入破3万美元所用时间较其他国家要长。日本和德国的人均国民总收入从2万美元到3万美元耗时5年，美国和澳大利亚则耗时9年。

韩国人均国民总收入步入3万美元具有两方面意义：首先是经济实力方面，韩国成功挺入发达国家行列。“30-50俱乐部”是指人口超过5000万，且人均国民总收入超过3万美元的国家。目前，符合该标准的国家仅有美国、德国、英国、日本、法国、意大利以及韩国7个国家。第二是韩国成功克服中等发达国家陷阱。中等发达国家陷阱指发展中国家即使成功跨越中等收入国家门槛，也无法克服其局限性。韩国人均国民总收入从1万美元到2万美元，再从2万美元到3万美元这一发展过程中遇到了诸多困难，每次均陷入这一陷阱，但最终成功克服困难，这也说明韩国经济基础稳固。

但未来韩国仍面临诸多难题。首先，去年韩国经济增长率为2.7%，名义国内生产总值增长率为3%，创1998年金融危机后20年来新低。考虑到物价，韩国实际家庭收入和企业营业利润均出现较少增长，这意味着当前经济情况并不乐观。与此同时，今年出口主力商品因半导体价格下降等影响，出口从年初起大幅下跌，而内需也持续低迷，个人与地区间两极分化现象愈演愈烈。因此，国民可能并未真正体会到韩国人均国民总收入突破3万美元带来的实惠。





有声音指出，陷入瓶颈的造船、钢铁和半导体等韩国主力产业急需进行重组，提高竞争力，消除两极化现象。