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要想挑选好的羽绒服，除了关注品牌之外，还要注意以下这些动作。

1、看：看有无产品质量标签、检测报告等，标签上羽绒种类、含绒量和充绒量是否标示清楚。

2、摸：质量好的羽绒服摸起来手感柔软，有完整的羽毛，有羽毛梗但不能多，同时还要保证毛梗细软。羽绒服一点梗摸不到需谨慎购买。

3、按：用手按压羽绒服，随即松开。如果迅速回弹恢复原状，说明羽绒的蓬松度良好。回弹性差，拎在手里有沉重感的，则说明含绒量低，或可能掺了一定量粉碎毛。

4、拍：用力拍一拍羽绒服，如果有羽绒跑出来，或针脚处有粉尘溢出，那么说明布料防钻绒性差，或者缝纫针眼太大，这种羽绒服会越穿越薄。

5、闻：鼻子接近羽绒服仔细闻，如果有明显异味或臭味，就有可能填充了劣质羽绒，建议不要购买。

6、掂：掂一掂羽绒服的重量，相较而言，重量越轻、体积越大的越好。

7、选：注意剪裁，用于固定羽绒的格子越多越好，否则洗过几次后，羽绒可能会结团。

需要注意的是，含绒量并非越高越好：含绒量指绒子和绒丝在羽绒中的含量百分比，按规定，含绒量不得低于50%。含绒量越高的同类羽绒服，保暖效果越好。一般消费者选择70%-80%的含绒量就能满足需求。

另外，鹅绒、鸭绒差别不大：羽绒服中的填充物，最常见的鹅绒和鸭绒。鹅绒保暖性略高于鸭绒，但差距很小，人体几乎感觉不到。您可以根据温度选充绒量：充绒量是一件羽绒服填充的全部羽绒的重量。以90%左右含绒量的羽绒服为例，一般情况下，如果气温在0℃-10℃之间，可以选择充绒量为76克每平方米的秋薄款；如果气温在零下10℃-0℃之间，可以选择充绒量为92克每平方米的冬薄款。

还有，蓬松度高的保暖性能好：蓬松度是在规定的外部条件下，羽绒的蓬松度越高，说明在同样充绒量下的羽绒可以固定更大体积的空气层来保温和隔热，所以羽绒的保暖性越好。





（文中窍门来自刘烨听友）