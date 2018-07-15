韩国在全球首次实现5G商用

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5G网络是继4G网络之后出现的第五代移动通信网络，相较以往的移动通信服务，可传输更大容量的数据，传送数据的速度比4G快20倍，传输延迟则缩短了100倍还多，一部超高画质电影可以在1秒内下载完成。随着5G网络技术的问世，用智能手机分享3D电影、游戏以及超高画质节目的时代即将来临。





作为IT强国，韩国在5G建设方面的步伐一直都站在世界前列。去年2月，在平昌冬奥会期间，KT与三星、爱立信等公司联手提供了5G应用服务，同时在赛场一带运营5G体验区，提供了360度全景VR、同步观赛等不同于以往的观赛体验。以平昌冬奥会为契机，KT与全球5G厂商展开了良好的合作，为5G商用化优先积累了经验优势。





为了加快5G建设，去年4月，政府曾将5G作为国家战略之一，在政府的协调下，SK与KT、LGU+三大运营商达成协议，在5G建设上共建共享，联手布局5G。去年6月，韩国还完成5G频谱拍卖，成为全球首个将中频段（3.5GHz）与超高频段（28GHz）同时分配的国家。从此，三大运营商开始着手加快部署5G设备。





在三大运营商的共同努力下，去年12月1日，韩国正式开启5G时代，三大运营商同步在韩国部分地区推出5G商用服务，韩国成为全球首个进行5G商用化服务的国家。第一批应用5G服务的地区是首尔、仁川、大邱等6座城市。此次推出的5G服务首先以企业用户为主，以后将陆续扩大范围。按照计划，智能手机用户预计今年上半年可以使用5G服务，预计2020年下半年，5G网络将在韩国实现完全覆盖。





政府与相关业界也非常期待在第四次工业革命时代，连接人与物、物与物的5G网络在韩国成功运行，使自动驾驶、远程医疗等高端服务成为现实，支持5G的虚拟现实、增强现实等数字媒体服务丰富人们的生活，进而大大推进韩国在第四次工业革命中的发展速度。