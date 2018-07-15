全斗焕11日在光州地方法院受审

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韩国前总统全斗焕因涉嫌破坏死者名誉，于11日在光州地方法院受审。





这里所说的“死者”是指已故神父曹皮乌斯。他曾作证称，亲眼目睹了1980年民主化运动时期，直升机向光州民众开枪。但全斗焕在其回忆录中谴责曹皮乌斯，称其撒谎。全斗焕因涉嫌破坏死者名誉遭到起诉。全斗焕主张“直升机并未向民众开枪”，因此本案的争论焦点是全斗焕的上述主张是否属实，如不属实，全斗焕是否在了解情况的背景下依然作出上述表示，以及是否故意破坏死者名誉。“破坏死者名誉罪”是指表述不符合事实的内容，破坏死者名誉的罪名。如果法院裁定有罪，被告将被判2年有期徒刑或禁锢刑（不强制进行劳动）或处500万韩元以下罚金。





全斗焕在其回忆录中表示，直升机向民众开枪等残酷的流言继续发酵，但时任航空团长的陈述证明这全属无稽之谈。全斗焕称，神父曹皮乌斯继续撒谎，曹皮乌斯是“亵渎神职的无耻骗子”。





国防部5.18特别调查委员会和检方均判断，当时确实发生“直升机向民众开枪事件”。此前，即将进行改造的光州全日大厦10层外壁等地发现了弹痕，国立科学调查研究院判断这是从悬停的直升机上发射出的枪弹弹痕。国防部特别调查委员会也发表了证实有关情况的报告，认定陆军于1980年5月21日和5月27日动用直升机向光州市民进行了射击。而检方通过美国大使馆的秘密文件判断陆军直升机确实向民众进行了射击。根据该文件，当时曾有警告称陆军将动用直升机向民众进行射击，且直升机实际向民众进行了射击。鉴于此，检方判断全斗焕不知陆军直升机向光州市民进行射击是谎言。