你身边的文具专家—— 韩国慕那美公司

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接下来，让我们共同关注那些为全球经济带来变化的韩国中小企业。今天，我们将带大家走进韩国慕那美（Monami）公司，他们是一家文具生产商。这家公司用他们不断创新的产品，一直书写着韩国文具的历史。今天，让我们与公司市场部负责人申东镐（音译：신동호）先生一同聊一聊他们公司。





韩国慕那美公司曾在1960年以“Kwangshin Chemicals”的公司名称推出绘图材料。3年后，公司推出了一款创新产品“慕那美153”圆珠笔。这是韩国第一款改变国家文具历史的油性圆珠笔。慕那美这个名字来自法国词语，意思是“我的朋友”。“慕那美153”从那时起就领跑韩国文具市场，成为了必备商品，公司、学校和家里随处可见。事实上，它已经成为韩国人的“朋友”。当然，韩国慕那美公司付出了艰苦努力，将这支笔发展成为一款长期畅销的产品。





在“慕那美153”进入市场之前，韩国的企业和政府机构普遍使用钢笔，但是使用钢笔必须经常补充墨水，笔尖也很容易刮花纸张。为了减少不便，韩国慕那美公司推出了一款全新的圆珠笔，但消费者已经习惯了他们之前使用的钢笔，不愿意改变。为了吸引消费者，韩国慕那美公司在广告上投入巨额资金，并努力提高产品质量。在推出产品之前，进行了各种性能测试，包括检查墨水耐久性和按按钮超过2万次的耐用性测试。“慕那美153”圆珠笔有一个长长的白色六棱形笔体和一个黑色按钮，只包括五个基本组件：轴、笔头、按钮、弹簧和墨盒。正是有了这种简单、实用、经济的设计，圆珠笔易于使用，即使长时间使用，也不易损坏。自1963年首次推出以来，这款笔已经售出了43亿支。如果将这些笔连成一串，可以绕地球14次。“慕那美153”被称为“国民圆珠笔”，在过去的50年里深受韩国消费者的喜爱。





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限量版圆珠笔保持了原有的基本设计——六棱形笔体和黑色按钮，但在这款特别版产品中，笔身使用的是银色金属材料，与原始的白色塑料材料不同，同时为这款笔添加了高质量的墨水。限量版圆珠笔单价为2万韩元，但是产品一经推出，1万支笔立即售罄，在本地门户网站上实时搜索排名第一。在一些在线拍卖网站上，价格甚至飙升至30万韩元。韩国慕那美公司通过推出一系列优质产品，包括“153 Black＆White”和“153 Neo”产品等，又向前迈进了一步。在此过程中，公司成功地树立了一个豪华时尚的形象，同时仍坚持其初衷。韩国慕那美公司还推出了另外一款限量版153圆珠笔，以纪念2016年韩流明星“Big Bang”演唱会。此外，他们还在首尔东大门设计广场和京畿道龙仁开设了概念店，所有这些市场策略都旨在吸引广泛的客户。基于其扎实的技术基础，成功与其他行业合作，韩国慕那美公司的市场并不仅限于韩国市场。





尽管由于计算机和智能设备的发展，使用书写工具的人一直在减少，但文具制造商却在不断努力向前发展，并实现大幅增长。除圆珠笔外，韩国慕那美公司还专注于研发特殊用途文具。





韩国慕那美公司的产品包括可用于木材的记号笔，以及用于塑料设备的厨房记号笔等。公司通过其高性能的产品，不断扩大书写工具市场的范围。在未来的几十年里，韩国慕那美公司将与陪伴其将近60年的老朋友一起，继续为全世界用户研发创新文具，成为消费者最可靠的朋友。