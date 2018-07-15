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生日：1975年10月1日

身高：170cm

血型：A型

学历：庆熙大学戏剧电影系学士、硕士

出道：化妆品广告模特（1996年）





金宣儿出道较早，1996年接拍化妆品广告，开始涉足演艺事业。此前，她一直在国外学习、生活。主修钢琴专业的她因机缘巧合帮助朋友担任模特，而对演艺事业产生了兴趣，遂转行成为演艺明星。





金宣儿起初预备以歌手身份出道，但最终未能实现。1997年开始，金宣儿接拍电视剧，陆续与当时一线演员合作，如李秉宪、金惠秀、车仁表、苏志燮等。2002年金宣儿出演电影处女作《昨天》，在大银幕崭露头角，同年主演的电影《梦精记》获得空前反响，也让其获得了当年青龙电影节最佳新人奖提名。此后，金宣儿便将演艺事业的重心放在了电影方面。





让金宣儿真正成为“国民演员”的当属电视剧《我叫金三顺》。这是她时隔4年再次回归小银幕。该剧不仅创下了超过50%的收视纪录，也让金宣儿获奖无数。

近年来，金宣儿不断挑战自我、突破演技，所饰演的角色风格各异，无论是《有品位的她》中处心积虑搏上位的女佣朴福子，还是《赤月青日》中压抑无比的车友京，均让人们对其精湛的演技叹为观止。





主要作品：

·电视剧：

《纽约故事》（1997，电视剧出道作品）

《天涯海角》（1998）

《我叫金三顺》（2005）

《市政厅》（2009）

《女人的香气》（2011）

《有品位的她》（2017）

《要先接吻吗》（2018）

《赤月青日》（2018）

·电影：

《昨天》（2002，电影出道作品）

《梦精记》（2002）

《伟大的遗产》（2003）

《校园卧底》（2005）

《我生命中最糟糕的男人》（2007）

《斗魂》（2011）





主要获奖经历：

MBC演技大赏 大赏（2005，《我叫金三顺》）

第18届韩国放送大奖 演员奖（2006，《我叫金三顺》）

第31届画梅奖 最佳女演员（2018，《要先接吻吗》）

SBS演技大赏 大赏（2018，《要先接吻吗》）