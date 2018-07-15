美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#明星档案 l 2019-03-12
生日：1975年10月1日
身高：170cm
血型：A型
学历：庆熙大学戏剧电影系学士、硕士
出道：化妆品广告模特（1996年）
金宣儿出道较早，1996年接拍化妆品广告，开始涉足演艺事业。此前，她一直在国外学习、生活。主修钢琴专业的她因机缘巧合帮助朋友担任模特，而对演艺事业产生了兴趣，遂转行成为演艺明星。
金宣儿起初预备以歌手身份出道，但最终未能实现。1997年开始，金宣儿接拍电视剧，陆续与当时一线演员合作，如李秉宪、金惠秀、车仁表、苏志燮等。2002年金宣儿出演电影处女作《昨天》，在大银幕崭露头角，同年主演的电影《梦精记》获得空前反响，也让其获得了当年青龙电影节最佳新人奖提名。此后，金宣儿便将演艺事业的重心放在了电影方面。
让金宣儿真正成为“国民演员”的当属电视剧《我叫金三顺》。这是她时隔4年再次回归小银幕。该剧不仅创下了超过50%的收视纪录，也让金宣儿获奖无数。
近年来，金宣儿不断挑战自我、突破演技，所饰演的角色风格各异，无论是《有品位的她》中处心积虑搏上位的女佣朴福子，还是《赤月青日》中压抑无比的车友京，均让人们对其精湛的演技叹为观止。
主要作品：
·电视剧：
《纽约故事》（1997，电视剧出道作品）
《天涯海角》（1998）
《我叫金三顺》（2005）
《市政厅》（2009）
《女人的香气》（2011）
《有品位的她》（2017）
《要先接吻吗》（2018）
《赤月青日》（2018）
·电影：
《昨天》（2002，电影出道作品）
《梦精记》（2002）
《伟大的遗产》（2003）
《校园卧底》（2005）
《我生命中最糟糕的男人》（2007）
《斗魂》（2011）
主要获奖经历：
MBC演技大赏 大赏（2005，《我叫金三顺》）
第18届韩国放送大奖 演员奖（2006，《我叫金三顺》）
第31届画梅奖 最佳女演员（2018，《要先接吻吗》）
SBS演技大赏 大赏（2018，《要先接吻吗》）
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13