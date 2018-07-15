比根：密切关注北韩东仓里动向

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河内第二次美北首脑会谈破裂后，美北双方仍然各持己见。美国主张“一揽子解决问题”，北韩虽然阐明坚持完全无核化和建立信任的立场，但仍主张“分阶段解决问题”。





美国国务院对北韩政策特别代表比根当地时间11日在华盛顿出席卡内基国际和平研究院主办的核政策座谈会时提出了一揽子解决计划。比根说，一揽子解决计划是全面和完全的北核问题解决方案，根据该计划，一次性实现北韩完全废除大规模杀伤性武器和美国取消对北韩制裁等采取相应措施。美国一再强调“一揽子解决问题”，似乎又回到了新加坡美北首脑会谈时期提出的一次性完全解决北核问题的方案之上。





美国政府方面表示，坚持一揽子解决方案是为了不再犯美国历届政府在解决北核问题时一再失败的错误。比根还提及1992年以后美国政府与北韩谈判的历史，他说，由于历届政府未能成功解决北核问题，导致北韩最终发展成为一个拥核国家。比根强调，在同北韩达成一揽子协议之前，不会同北韩达成任何协议。换句话说，即使在其他方面达成协议、取得进展，如果无核化问题仍原地踏步，那么其他问题也将重回原点。





北韩媒体12日再次阐明“完全无核化”是北韩的立场。报道说，按照建立信任和分阶段解决问题的原则，废除宁边核设施是最现实和具体的无核化措施。这是河内会谈后，北韩媒体首次报道有关内容，因此非常引人注目。有观测认为，这是北韩媒体间接发布信息指出，虽然在修复东仓里导弹发射场，但北韩不会贸然采取导致局势恶化的行动。