美国对北韩采取强硬和柔和两种态度

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美国持续对北韩施压，但施压力度时而有所调整，体现美方有意继续与北韩对话。





在施压方面，美国国务卿蓬佩奥与联合国秘书长古特雷斯会晤，美国国务院对北韩政策特别代表比根也同联合国安理会有关人士就落实对北韩制裁问题进行讨论，二人积极与联合国方面进行接触，旨在要求联合国持续加强对北韩制裁。另一方面，蓬佩奥表示，他认为北韩将继续中断核导试验。蓬佩奥强调，此前金正恩曾数次作出无核化承诺，但蓬佩奥也说，口头承诺很容易作出，美方需要看到北韩采取实际行动。而最近北韩修复东仓里导弹发射场也被认为是其在河内美北会谈无果而终后，为向美国施压而采取的手段。





在此情况下，美国政府13日发布年度各国人权报告。此前12日，美国还向联合国安理会对北韩制裁委员会提交了年度报告，具体列明北韩违反联合国制裁的有关情况。美国借人权等问题加大对北韩施压力度，目的是迫使北韩达成一揽子协议。但美国发布的人权报告似乎调整了对北韩施压的强度。2017年发布的报告称“北韩居民面临政府严重的人权侵犯”，但本次报告删除了“严重侵犯人权”这段内容，同时，报告中列举的侵犯人权内容大多是援引媒体报道或人权团体报告中的证词。





美方同时展现出强硬和柔和两种态度表明美国仍希望与北韩保持对话。