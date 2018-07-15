第二次美北首脑会谈破裂后双方对无核化所持的立场

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当地时间3月11日，主导第二次美北首脑会谈工作协商的美国国务院对北韩政策特别代表比根阐明了以“一揽子大交易”方式解决北韩核问题的原则。继对北韩超级鹰派、美国白宫国家安全事务助理博尔顿后，因比根也强调“一揽子大交易”原则而使美北无核化协商前景更加扑朔迷离。





参与美北无核化谈判的美国主要官员通过最近一两周所言明确了无核化定义。美国所想的无核化是北韩完全废弃核武、导弹及生化武器，并以“一揽子大交易”方式解决北韩核问题。去年9月，美国曾表示有意接纳北韩提出的阶段性、同步性弃核方案。因此，专家认为在第二次美北首脑会谈中有可能就此达成协议，但是会谈无果而终，之后美国确定要以“一揽子大交易”方式解决北韩核问题。在第二次美北首脑会谈中，北韩试图以废弃宁边核设施换取解除民生领域的对北韩制裁，但是美国拒绝北韩提出的第一阶段无核化与采取相应措施的方案，并坚持一揽子解决北韩核问题的立场。





当地时间3月12日，美国国务卿蓬佩奥表示，北韩核武确实对美国造成威胁，并敦促北韩采取无核化行动。美国要求北韩除核武器、核设施、核物质外，还要全面废弃生化武器等大规模杀伤性武器，这样才会解除对北韩制裁等采取相应措施。那么，美国为何改变态度，采取如此强硬的立场呢？





这意味着美国严重看待北韩核问题。北韩已拥有核武器，且仍在生产核物质。此外，北韩还拥有导弹、生化武器及相关科学家。在此情况下，如果美国同意北韩采取阶段性、同步性弃核措施，将难以彻底解决北韩核问题。再说，在美国政府层面无法任意采取相应措施，解除对北韩制裁。因此，美国政府判断阶段性、同步性弃核措施无助于彻底解决北韩核问题。

美国政府认为，如果接纳北韩提出的方案，以废弃宁边核设施为代价采取相应措施解除对北韩制裁，北韩有可能和过去一样在获得补偿后重建核设施。此外，美国察觉到北韩修复东仓里火箭助推器试验场的迹象后，坚定了对北韩施压的立场。





据悉，北韩核导项目仍保持完整状态，且通过联合国安理会下属对北韩制裁委员会发布的年度报告确认宁边5兆瓦级轻水反应堆仍在运作。但是3月12日北韩媒体一致阐明了完全无核化立场。这意味着北韩将不会脱离无核化轨道。最近从美国和国内外媒体传来东仓里火箭助推器试验场和山阴洞导弹综合研究园区出现异常动向的消息而使人们担心北韩有可能放弃美北无核化协商，且如金正恩委员长在今年新年贺词中所说的那样，北韩会寻求新路。但是北韩媒体强调北韩将继续推进无核化，并将就美北双方在河内首脑会谈中未能达成一致的事项进行建设性对话。





第二次美北首脑会谈破裂后，北韩媒体首次论及完全无核化，为重启美北无核化协商留下了余地。也就是说，在国际社会认为北韩有可能发起挑衅的情况下，北韩通过媒体表示将不会采取使局势急剧恶化的行动。但是北韩将不会放弃阶段性、同步性弃核方案。





北韩仍在坚持阶段性、同步性弃核方案。3月11日，北韩《统一新报》强调阶段性、同步性原则的重要性。在北韩与美国尚未建立信任关系且仍旧处于敌对状态的情况下，北韩不可能全面废弃核设施。举例来说，北韩提交核清单后，如果美北协商破裂，北韩认为这等同向美国提供攻击目标。因此，北韩主张美北双方首先通过第一阶段措施建立互信，然后渐进性地废弃所有核设施。此外，去年6月12日在新加坡举行第一次美北首脑会谈时，美国和北韩就在建立韩半岛和平机制后，双方同步采取无核化与相应措施达成协议。因此，北韩极力主张应采取阶段性、同步性弃核措施。





目前，美国和北韩都强调对话之门依然敞开。美国白宫国家安全事务助理博尔顿和国务院对北韩政策特别代表比根都表示，期待美北双方继续进行紧密对话，北韩媒体则再三表露出要与美国进行对话的意志。





问题是美北双方能否缩小无核化方案的意见差距，且在此过程中，北韩重建东仓里火箭助推器试验场，即西海卫星发射场将成为重要变数。以目前的情况来看，北韩在西海卫星发射场发射导弹的可能性并不很大。因为北韩发射导弹，除美北无核化协商外，美国和北韩的关系也会完全破裂。美国总统特朗普曾大肆炫耀，北韩已停止核导试验，不会给美国本土造成威胁。在此情况下，如果北韩发射美其名为和平目的的“卫星”，这将给美国本土造成极大威胁。如此一来，美国国内将掀起美北对话无用论，特朗普政府将进一步加大对北韩施压力度。因此，有分析认为，这是北韩为在或将重启的美北无核化协商和第三次美北首脑会谈中占据有利位置而采取的威慑行动。





在第二次美北首脑会谈破裂后，美国再三敦促北韩采取无核化行动，而10日举行第14届最高人民会议代议员选举的北韩将在近期内就无核化问题做出最终定夺。





不论如何，由于美北双方相互敦促对方改变立场，美国和北韩有可能就无核化方案进行较长时间的拉锯战。