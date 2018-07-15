导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李磊（首尔市观光体育局主务官）





曾几何时，在韩国的角角落落无处不见中国游客，韩国已经成为中国人最爱去旅游的国家之一。本期节目有请首尔市观光体育局的中国地区负责人李磊为我们介绍一下为了给海外游客提供更加精彩的首尔之旅、以及首尔市政府所制定的新政策和推行的旅游项目等。









南：请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

李：听众朋友们，大家好，我叫李磊，来自北京，我2007年进入首尔市工作，先后在城市品牌部门和旅游推广部门任职，算起来已经有十几个年头了。

南：能给我们大致介绍一下你们部门的具体工作和职能吗？

李：我现在所在的部门叫做首尔市观光体育局，是一方面促进旅游发展，一方面将专业体育和全民健身事业整合，将文化旅游和体育有机结合共同推荐的政府部门。下设16个处，共有200多名公务员。具体的工作职能是，在旅游这一板块，主要负责制定旅游可持续政策，发掘并宣传推广旅游资源，提高旅游业服务水平和便利性，从而提升首尔在旅游领域的国际竞争力。我目前的具体工作主要是负责首尔市和中国各城市旅游部门的友好合作交流。

南：首尔市目前海外游客来访情况如何?

李：2006年，我刚入职的时候，访问首尔的海外游客数还不是很过，为4百多万，短短十年，这个数字翻了三倍，首尔已经跻身于世界上为数不多的千万级海外游客入境城市。2018年，去年的资料显示，到访首尔的海外游客为1200万人，比2016年增加了150万人，今年的目标是再增长150万人。









南：前些年，在首尔中国游客可以说是人满为患，但是好像这几年显得安静很多。目前中国游客的来访情况如何?

李：刚刚说到2018年到访首尔的1200万海外游客中，中国游客占到百分之三十，377万人，还是排在第一位，排在第二位的是日本，232万人。中国游客绝大部分是自由行游客。首尔其实还是一座很适合自由行的城市，交通便利，地铁无处不至，搭乘相对简单容易，关键是首尔的很多魅力和细腻之处是在一些小店小街中，更适合放慢脚步细细品味。

南：首尔市近期有哪些吸引游客的政策和对策呢？中国团游减少的情况下, 首尔市有什么对策吸引散客呢？

李：首尔市在消除语言障碍上一直以来下了很大功夫，首尔各地标有中文的指示牌越来越多，还帮助餐厅制作中文菜单，每逢中国的国庆春节，还会推出欢迎周活动，打折促销，让中国游客宾至如归。首尔旅游信息网上有一个很好的服务，今天想介绍给大家，叫做“首尔徒步旅游”，设计了很多条路线，提前预约，有专业的讲解员专人为您做向导，为您带来原汁原味的首尔旅游体验，不用担心在巷子里迷了路，而且是免费的。

南：很多朋友还没有来过韩国, 是否可以说说首尔乃至韩国旅游的独到之处呢？这些年韩国对老旧区域的改造十分重视，能介绍一下吗？

李：首尔市在推进旅游政策秉承的一条基本哲学就是城市再生和重建。首尔拥有悠久的历史，全国人口的20%生活在这个大城市，这就意味着首尔在大规模开发旅游资源上受到限制，所以首尔把侧重点放在提高城市潜在资源的使用价值上。典型的例子就是“首尔路7017”。1970年代在首尔市架起的高架桥在完成他的历史使命后被判定为危桥，曾经面临拆迁的危机。2015年通过人性化的重建，与2017年以高架步行街的新面孔正式回归，重回新生。2万多株绿植，十多家小店，即是空中花园，又是真正惠民的步行过街天桥。7017之名由70年代和17年组合而来。夜景十分漂亮，感兴趣的话可以预定我刚才提到的徒步旅行项目，其中还包括夜游首尔7017路线。









南：首尔市今年都准备了哪些重大活动可以让游客们一起来分享快乐呢？樱花节也很热闹值得一游吧？

李：马上就要到了樱花盛开的时节了，今年首尔的樱花开花期预测是在4月的第一周，就是节目播出的下下周，就是樱花季了，想来首尔赏樱的听众朋友，我想为大家推荐几个地方，最著名的是汝矣岛轮中路，还有蚕室乐天世界附近的石村湖，1000多株樱树，开放时形成4.5公里的樱花隧道，绕着湖散步一周，需要40分钟的时间。如果怕人太多，可以推荐小众一点的地方，比如仙游岛公园、德寿宫，还有大学校园。

南：俗话说“百闻不如一见”，阳光明媚的季节，首尔等待着您的到来！





ps: 图片来自李磊本人