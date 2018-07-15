韩国会通过雾霾对策相关法案

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韩国国会13日举行全体会议，表决通过将重度雾霾天气明文界定为社会灾害的《灾难与安全管理基本法》修订案等8项治霾法案。法案不仅将雾霾列入“社会灾难”，也包括普通民众也可购买LPG（液化石油气）汽车等相关内容。

国会通过的《灾难与安全管理基本法》修订案的核心内容是，在社会灾难的定义中明文规定雾霾天气造成的损失，并将其列入灾难，可动用预备费等国家预算解决雾霾问题。





国会通过的《液化石油气安全管理及事业法》修订案允许普通民众购买此前仅限出租车、租车和残疾人等购买的LPG汽车。据悉，LPG汽车的可吸入颗粒物排放量少于使用汽油或柴油的汽车。





国会还通过了《学校保健法》修订案，各级学校教室需义务设置微尘测量仪器和空气净化器，中央和地方政府给予补贴。





《改善港口地区空气质量特别法》规定由海洋水产部长官和环境部长官共同主持调查港口地区空气质量现状和动向，每5年制定一份改善港口空气质量的综合计划。





国会还通过了《室内空气质量管理法》、《大气环境保护法》和《废气减排与管理特别法》、《大气管制区大气环境改善特别法》这四项法案修订案。

目前，虽然朝野对峙，但国会仍迅速通过与治霾相关的法律，说明政界认识到雾霾的严重性。进入3月份，韩国连续7天启动应急减排措施。今年1月和2月，首尔雾霾平均浓度增至37㎍/㎥，创近5年来新高。因此，社会各界对事先未充分研究治霾对策的政府和对相关法案处理迟缓的国会的不满情绪日益高涨。有声音认为，朝野在对立的情况下迅速通过相关法案是迫于舆论压力。

雾霾问题并非通过政府某个部门的努力就能获得解决，也并非仅靠韩国法律就可获得治霾效果。分析称，除韩国自身原因外，来自中国的雾霾以及大气停滞等原因是造成3月雾霾连日出现的原因。因此，这需要韩国政府的努力及中国等周边国家的合作。对此，政界提出了成立以前联合国秘书长潘基文为委员长的大规模社会机构的提案，总统府青瓦台接受了该提案，正式成立之日近在咫尺。潘基文在任联合国秘书长时，曾促成巴黎气候协定。





随着治霾法律获得通过以及相关社会机构即将成立，各界尤其是普通民众期待上述治霾对策能够尽早发挥作用。