IMF建议韩国政府编排大规模追加预算提振经济

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国际货币基金组织（IMF）“第四条款磋商”代表团12日建议韩国政府，若想达到今年经济增长预期2.6%至2.7%，需要编排大规模追加预算。对此，韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，如果考虑编排追加预算解决雾霾问题，届时将根据国内经济状况，另行考虑编排预算。





IMF代表团于2月27日至3月12日，与政府等当局就经济动向与展望、危险因素、政策建议等进行年度协商后，在记者会上发表了上述意见。对于追加预算的规模，代表团认为，应超过韩国国内生产总值（GDP）的0.5%，且编排预算的速度越快越好。国内生产总值的0.5%相当于2018年韩国名义国内生产总值1782.2689万亿韩元的8.9113万亿韩元，是去年政府追加预算规模（3.8万亿韩元）的2.3倍，低于2017年政府的追加预算规模（11.2万亿韩元）。IMF代表团团长表示，现在是韩国政府投入全面政策措施，并为扩大支援、刺激经济增长而努力的时候。同时，他还提到了最近几年发生的超额税收现象，并认为韩国政府还有增加支出的空间。





韩国政府已将今年度预算编制为470万亿韩元，同比增加10%，这体现政府用财政支撑经济的意志。有声音认为，虽然洪楠基对追加编排预算持较为保守的立场，但由于政府急需推行各种提振经济的政策，未来，政府有关部门可能正式讨论追加编排预算等问题。





IMF代表团还分析认为，韩国的经济增长在中短期将遇到一定阻力。代表团团长表示，韩国虽具备扎实的经济基础，但中短期仍然面临诸多阻碍，风险加剧。他指出，韩国经济增长受投资和全球贸易减少而放缓，通胀压力较低，就业市场低迷。此外，高家庭负债率以及该负债率所呈现出的增势、潜在增长率下降、趋于恶化的人口结构、生产率降低等不稳定因素也影响了韩国未来经济发展。代表团还列举出过于刻板的就业市场、大企业与中小企业两极化现象加剧、制造业与服务业生产能力差距拉大、过于保护现有经营者、女性劳动者利用率不足等韩国经济的结构性问题。因此，代表团建议韩国政府有必要采取政策措施，其中包括扩大财政政策和适度放宽货币政策等，并强调韩国银行（央行）的货币政策应明确地采取缓和的步调。

IMF的分析说明当前韩国经济处于较为困难的时期。目前，韩国不仅内需持续不振，就连一直担当提振经济“主力军”的出口也面临减少的压力。数据显示，3月前十天，韩国对外出口额共计110亿美元，同比减少19.1%。此前，出口跌幅已由去年12月的1.2%、今年1月的5.8%增至2月的11.1%。