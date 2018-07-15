多国停飞波音737 MAX飞机

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美国波音公司的737系列飞机是全球最畅销的机型，而5个月内接连发生两起空难事故的737 MAX更是其新一代主力客机。





据悉，目前全球拥有波音737 MAX8型飞机的航空公司共计47家。其中美国西南航空公司拥有34架，是拥有此机型最多的航空公司。其次是美国航空、加拿大航空和中国南方航空等航空公司，均拥有20架以上。据统计，在此次空难发生之前，全球波音737 MAX8航班每周多达8500架以上。韩国国内目前仅有易斯达航空公司拥有两架该机型客机。埃航客机空难事故发生后，易斯达航空于13日宣布停飞该型客机。此前，韩国国内航空公司计划今年引进14架该型客机（大韩航空6架，易斯达航空4架，德威航空4架），中长期目标为引进100架。





3月10日，埃塞俄比亚航空一架载有157人的波音737 MAX8客机起飞6分钟后坠毁。这是继去年10月印度尼西亚狮航一架载有189人的客机发生坠海事故后，该机型出现的第二起致命事故，两次空难均无人生还。事故发生后，中国和印度尼西亚首先发布公告，暂停运行波音737 MAX8。之后多国陆续宣布禁止这一机型客机在本国机场起飞、降落或经由本国领空。尽管如此，美国初期仍坚持“可以安全飞行”的立场，但随着事态发酵，对该机型发布禁飞令的国家超过40个，美国也发布紧急命令，停飞波音737 MAX飞机。美国联邦航空管理局(FAA)发表声明称，发现埃航空难和狮航空难存在相似之处，这也暗示了机体缺陷的可能性。据悉，在空难发生之前，就有多名飞行员向美国国家航空航天局的数据库上传了相关案例报告，声称在飞行过程中经历过机头突然向下的危险情况。有观点认为，空难事故很可能是机体缺陷或软件系统问题所致。