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“酵素”是日本名字，其实它的汉语名字就叫酶，本质即蛋白质，和智利的车厘子就是樱桃一个道理。那么，酵素是对身体好处众多的保健品吗？

首先，我们要知道，没有一种酶是“全能王”。实际上，我们体内有成千上万种酶，它们分工明确，一种酶只能接待一个“客户”，也就是说具有专一性，只对特定的化学反应起作用。

另外，要知道的是，吃进去的酵素到最后基本都是死路一条。所有的蛋白质在吃进去之后，都要在体内经历三关：第一关：酵素（酶）刚“掉”进胃里就会遭遇胃酸攻击，绝大多数酶此时已经丧失了活性。

第二关：紧接着就遇到蛋白质的“克星”——胃里的胃蛋白酶，它能分解蛋白质的结构，将大个头的蛋白质切成许多小块。第三关：少量存活下来的酶接着进入肠道，对抗另一大“克星”——肠蛋白酶。据说肠蛋白酶更“猛”啊，可以把蛋白质切得更加支离破碎，直到变成最小的氨基酸单位，基本也就没了。

另外，我们平时吃的果蔬酵素究竟能通便、瘦身吗？其实，还不如多吃新鲜水果呢。时下最流行的果蔬酵素成分复杂，已经不仅仅单指“酶”。它的主要成分来源于发酵的蔬果，就是把各种果蔬放在一起加入糖，然后给予适当的温度湿度密封，这期间，果蔬本身携带的细菌——乳酸菌能分解果蔬中的蛋白质和糖分，发酵后产生多糖、有机酸、酒精、果胶、维生素、矿物质以及酶等物质。但对细菌而言，不论用多么高大上的果蔬，它们认识的只有那些被发酵的成分。也就是说，制作果蔬酵素和制作四川泡菜没啥实质区别，只是少了盐和辣椒而已。

有人可能会说，确实有人是吃酵素瘦了的啊！其实，这也可能是因为添加了药物成分。如果一日三餐只吃酵素，那肯定会瘦，除了会瘦，还会造成蛋白质、矿物质、维生素等很多营养素的缺乏，可能会出现头晕、乏力等症状。而如果正常三餐+酵素也瘦了，这种情况就可能是酵素里添加了含有导泻、限制脂肪吸收的药物成分了。





（文中窍门来自王倩倩听友）