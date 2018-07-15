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韩民族堪称“爱酒的民族”，无论是在休息还是在工作中，无论是在家小酌还是在聚会等大型场合，饮酒在很多情况下是不可避免的。数据也说明了这一点。2016年的统计数据显示，15岁以上韩国人的人均酒精消费量为8.7升，在全球名列前茅。8.7升相当于115瓶酒精浓度21度的烧酒，349罐500毫升罐装啤酒。





韩国人如此喜爱饮酒是因为酒可以作为一种饭桌上联络感情的媒介，喝酒可以助兴，营造热闹融洽的气氛。尤其是现代人在快节奏与巨大压力的社会生活中，为了生活，疲于奔命，遇到不顺心的事情，往往会找朋友或同事倾诉，这时候喝酒就成了最好的方式。





韩国的饮酒文化有几个特点，正如韩国社会非常注重长幼有序的礼仪规范一样，饮酒场合也是如此。与长辈一起喝酒时，晚辈得侧过身去，用手掩饰酒杯喝酒，不能正面饮酒。上下级之间敬酒，通常是上级先倒酒给下级，给对方倒酒或敬酒时，必须等对方把酒杯喝完，才能再给对方续杯。由于职场的上下关系等垂直型社会组织结构的等级观念依然存在，在喝酒场合，下属是很难拒绝喝酒的。





问题是韩国人养成的饮酒习惯，喝的太快、太多，高兴喝一杯，伤心也来一杯，借酒消愁解闷，如果兴致一来，不醉不归，因此酒精中毒者也在逐年增加。据保健福祉部的资料显示，2017年，每周平均喝2次以上酒的人占14.2%，每10万人中，9.4人因酒精导致的疾病死亡。韩国总人口中，因酒精罹患疾病的比例占13.9%，在世界卫生组织194个成员国中排在第四位。据调查，青少年首次饮酒的平均年龄为13.3岁，一个月喝1次以上酒的青少年占16.9%。





韩国法律严格禁止餐饮流通业向青少年（19周岁以下）出售酒类，一经取缔会被处罚。虽然各地行政区的保健所开展戒酒讲座等咨询与活动，然而喝酒的青少年有逐年增加的趋势，所以社会各界认为，像禁烟公益广告一样，政府应该主导开展鼓励青少年远离烟酒的公益广告等活动。