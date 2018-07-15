Epik High回归掀起音乐风暴 “酒甜”歌也甜

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Epik High本月11日发行全新专辑《sleepless in __________》强势回归，主打歌《酒甜》横扫各音源榜单。

《酒甜》是一首嘻哈R&B风格的歌曲，讲述的是离别的伤痛，由Epik High成员亲自作曲、填词，并邀请到Crush参与合唱。Tablo介绍歌曲称：“其实并没有特意去想歌曲的风格，只想写出Epik High特有的抒情音乐”。

新专辑共收录了7首歌曲，展现出Epik High进一步升华的音乐魅力。大众也如意料之中，对新专辑反响热烈。新专辑发行后，主打歌《酒甜》即刻成为国内所有音乐网站实时榜单的冠军，专辑其他收录歌曲也都成功进入榜单上游。对此，Tablo也在个人社交网络账号中表达了对歌迷的写意，他说：“感谢歌迷的支持。真心感谢你们能够让我在又一瞬间、又一天、又一年中做音乐。今天的酒真的特别甜。”

Epik High此次回归引人关注的除了其优质的音乐外，另一方面则是因为这是Epik High离开YG后发行的首张作品。至今出道已有16年的Tablo在2011年与Mithra、DJ Tukutz共同加入YG，组成了现在的Epik High进行音乐活动。3名成员与去年10月合约期满，离开了YG。