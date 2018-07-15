N.Flying追加打歌活动结束

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N.Flying逆袭歌曲《屋塔房》的追加打歌活动完美收尾。

发行于1月出的《屋塔房》在结束当时的回归活动后，意外逆袭榜单，成为热门歌曲。在歌迷强烈的要求下，N.Flying重新返回打歌舞台，进行了为期一周的追加打歌活动。在此期间，N.Flying成员坚持乐队现场演奏，超强的音乐实力再次征服歌迷。

《屋塔房》是N.Flying队长李承协的原创作品，讲述的是冬季夜晚恋人在屋塔房浪漫约会的甜蜜爱情故事。发行当时并未引起关注，甚至并未进入榜单1000名。但歌曲浪漫、温暖的曲风正满足人们对“冬季感性”的追求，因此歌曲在近两个月后逆袭成功，成为各榜单热门歌曲。

作为乐队组合，N.Flying能获得如此高的人气实属不易且意义非凡。在获得第1个打歌冠军后N.Flying也激动地说：“我们会把他看作是乐队成长的动力，今后会更加努力。”

《屋塔房》的活动全部结束后，N.Flying也将投入到“FLY HIGH PROJECT”第3周单曲的准备工作之中。另外，N.Flying还将与5月22日在日本发行首张正规专辑《Brotherhood》。