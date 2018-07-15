“聊天群”事件引发娱乐圈大地震 胜利、郑俊英好友人人自危

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“Burning Sun”事件牵扯出的“胜利聊天群”让过去一周的娱乐圈经历了一场不小的“地震”，与焦点当事人胜利、郑俊英相关的明星纷纷澄清，以示清白。各大演艺公司也均处于高度戒备状态。

在胜利表示将会积极接受调查的情况下，韩国SBS电视台《8点新闻》于12日爆出猛料称，“胜利聊天群”中有多位娱乐圈艺人，并实名揭发在聊天群内上传不雅视频的歌手郑俊英。在当天及随后几天的报道中，陆续揭发了郑俊英偷拍、散播不雅视频、贬低女性等劣行。郑俊英方面也紧急结束海外日程赶回国内，并在第一时间发表声明，承认所有疑惑，并称“要永远反省”。

在郑俊英事件曝光前，由于事件在社会引起了极大负面影响，胜利宣布推出娱乐圈。次日，郑俊英经纪公司MAKEUS宣布终止与郑俊英的合约，胜利的经纪公司YG娱乐也发表声明称与胜利解约，并表示“未能管理好旗下艺人，罪责深重。”

郑俊英劣行被揭发后，韩国各大媒体的娱乐版面几乎尽是与此事件相关的报道，与胜利、郑俊英关系亲近的明星几乎都成为大众怀疑的对象。因此，相关艺人均积极出面澄清，以示清白。 郑柔美、李清娥、吴妍书等女星也都对由该事件引发的关于个人的猜测予以强硬反驳，并称会追究造谣者法律责任。

除明星外，包括SM、JYP、YG等在内的各大演艺公司也都发表声明，为旗下艺人与事件划清界限。

随着事件的深入调查，涉事明星的立场也发生了变化。此前一直强烈否认自己是“聊天群”中的一员的龙俊亨，目前已经承认新闻报道中的“龙某”正是其本人，并承认看过郑俊英发送的视频。龙俊亨表态后，遂即宣布推出所在组合HIGHLIGHT。

CN BLUE成员李宗泫也承认了接收过郑俊英群发以及单独发送给自己的不雅视频。其与郑俊英间十分粗俗的聊天内容也被曝光。李宗泫于15日公开发表了道歉信，称“将为自己错误的性道德、价值观深刻反省、赎罪”。CN BLUE粉丝也提出让其退团的要求。

就在“聊天群不雅视频”相关话题备受关注之时，又爆出警方可能存在包庇行为。根据对聊天群聊天记录的调查，发现可能有警察包庇FT ISLAND成员崔钟训的酒驾行为，使其继续进行演艺活动3年之久。对此，相关部门已经开始着手调查。

舆论预测，“聊天群”事件不断发酵，极有可能有更多相关艺人的劣行被揭发。