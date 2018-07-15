美北均有意继续进行协商

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通常来讲，如果会谈破裂，双方都会把责任归咎于对方，因此河内美北首脑会谈破裂后，美北双方发出指责对方的信息也是很自然的现象。但到目前为止，美北双方均有维持对话局面的强烈意志，因此韩国的角色再次受到关注。





在河内美北首脑会谈破裂后，美国对北韩的无核化意志表示怀疑，坚持同北韩达成一揽子协议，要求北韩全面推动无核化。对此，北韩强调，废除宁边核设施是深具意义的措施，并要求美方放宽对北韩制裁。北韩外务省副相崔善姬还威胁称，考虑停止对美无核化谈判和重启核导试验。对此，美国采取谨慎态度，特朗普总统至今没有就此表态，但其他政府要员在发出警告的同时，强调应继续进行对话。此外，美国还要求国际社会特别是中国加强对北韩制裁，迫使北韩采取无核化措施。也就是说，美方采取软硬兼施的迂回战略，没有正面应对北韩的强硬表态。





在国际局势问题上，危机越大，进行协商的可能性也就越大。虽然不排除打破对话局面的可能，但也很可能最终达成戏剧性妥协，这也是北韩常采用的“悬崖战术”发挥作用的原因，不过这需要至少一方做出理性判断。由于此次美方并未直接回应北韩的强硬表态，双方也暂时摆脱了对话局面失控的危机。





在美北心理战继续激化的情况下，青瓦台再次强调韩国发挥协调作用的重要性。