5G解决方案专家——韩国Funzin公司

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今天，让我们共同了解一下韩国企业的创新思维如何改变全世界。我们将为大家介绍韩国Funzin公司，这是一家先进的5G解决方案提供商，也是智能汽车电子零件的专家。让我们与公司业务战略负责人金主汉（音译：김주한）先生一道聊一聊他们公司。





韩国Funzin公司的名称“Funzin”是英文单词“fun”和韩语单词“zin”的组合，是“前进”的意思。公司成立于2006年，其愿景是“享受工作，向前迈进”。这家创意软件开发商在2013年获得了认可，当时他们推出了自主研发的“Ocelot”产品，解决了频率干扰问题。在以先进的移动电信系统而闻名的韩国，许多基站位于建筑物的屋顶和街道上。最重要的是，韩国地形复杂，因此频率有时会发生干扰。如果发生这种情况，移动电话用户的通话可能会被切断，而其他移动设备用户在使用互联网时会遇到麻烦。韩国Funzin公司的新设备找出了这个问题的根源，并帮助打造最佳的频率环境。





韩国Funzin公司的技术能将实时大数据分析应用于测量某些频率情况的设备。换句话说，无线设备在现场分析大量数据以识别任何问题。创新技术有望确保韩国移动通信的高度安全性，为5G移动网络服务的商业部署做好准备。





5G网络在高频段运行，移动通信需要更多的基站，频率环境更加复杂，5G电信网络的任何中断都可能导致严重的风险。与4GLTE技术相比，5G网络的数据传输速度快约20倍。如果连接人员和数据的5G网络出现问题，主要基础设施将受到巨大影响。韩国Funzin公司正是意识到潜在的风险，开发了世界上第一款能够使用大数据和人工智能技术自主检测5G频率环境中异常情况的系统。作为第四次工业革命的领先软件开发商，韩国Funzin公司的创新不仅限于移动通信。





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韩国Funzin公司在今年的消费电子展上引起了轰动。许多公司似乎对其视觉计算解决方案“FUSION”表现出极大的兴趣，福特、通用和英特尔等全球公司在展览期间访问了韩国Funzin公司的展位。除此之外，汽车共享公司对“FUSION”也表现出了浓厚的兴趣。





去年第三季度，全球汽车共享服务的用户数量达到10亿。随着共享经济的扩大，汽车共享业务正在为新的高效服务做准备。而韩国Funzin公司正在为这些公司提供最好的解决方案。但Funzin公司表示这只是一个开始，他们正专注于一个具有无限潜力的领域。第四次工业革命时代正在快速发展，我们相信凭借自主研发的尖端技术，韩国Funzin公司必将引领新的未来。