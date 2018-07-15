韩国会19日起进行对政府质询

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韩国国会19日开始为期4天的对政府质询。最近敏感问题较多，预计在野党可能对政府工作进行更为猛烈的批判。





政治领域主要争论焦点包括选举制度、各改革方案以及改组内阁问题。在选举制度改革方面，朝野围绕“快速通道”（Fast Track）制度展开激烈争论。这里的“快速通道”是指，若被列为需要快速处理的法案，在经过一定的审议时间后，自动被提交至国会审议的制度，目的在于防止争议法案被长期搁置。若要快速处理某项法案，需要获得国会或常任委员会60%在席议员的同意。常任委员会和法制司法委员会审议快速处理法案的期限分别为180天和90天。超过审议期，法案将由常任委员会自动提交至法制司法委员会，或从法制司法委员会自动提交至国会全体会议。





外交、统一、安全领域最大的争论焦点是河内美北谈判破裂的后续措施。自由韩国党认为文在寅政府的对北韩政策是失败的政策，预计将向政府施压，要求改变政策。但执政党强调，得益于文在寅总统的调解，目前韩半岛形成了和平气氛。执政党计划敦促在野圈为韩半岛和平进程提供超党派合作。





在经济领域，朝野或围绕收入主导型增长和工作岗位政策展开激烈争论。自由韩国党可能发起猛烈攻击，谴责政府收入主导型增长政策导致收入两极化严重加剧。自由韩国党还计划谴责政府在经济政策失败的情况下，依然不改变政治方向。而执政党计划强调规制改革，主张推动“包容性增长”，并敦促朝野尽快进行个体户和小工商业者支援方案等各项民生法案立法工作。





此外，雾霾、拆除四大江坝、政府“脱核电政策”、“Burning Sun”事件等也是朝野争论焦点。在野党或重点指责政府消极应对雾霾问题。