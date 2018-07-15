政府调查团：地热发电引发浦项地震

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2017年11月15日韩国庆北浦项发生规模5.4级地震，震中位于浦项市北区北方9公里处，震源深度4公里。浦项地震是1978年韩国正式开始地震观测以来规模第二大的地震，造成92人受伤，1800余人受灾，韩东大学宿舍墙壁坍塌等学校建筑受损严重，且因浦项地震，韩国历史上首次推迟高考，浦项港和浦项火车站等地也遭受了损失，卸货和火车运行暂停。所幸的是附近月城核电站、浦项钢铁厂、配电设施等没有受损。政府推算此次地震造成的损失额为546亿韩元，韩国银行推算为3323亿韩元。





浦项地震发生后，科学界最先表态认为地热发电可能是引发浦项地震的主要原因，根据之一是震中距离地热发电站仅有数百米。科学家认为，当时正在建设的地热发电站需向几千米的地下高压注水，从而造成断层相对滑动，最终引发地震。但也有部分人士对地热发电引发地震持否定观点。随后，政府成立了由国内外专家组成的调查研究团，从去年3月开始进行精密调查，调查团结束为期一年多的调查，最终得出浦项地震并非自然地震，而是由地热发电所引发的地震这一结论。浦项地热发电项目从2010年10月政府发布地热发电开发计划后开始推行。2017年浦项地震发生当时，地热发电站的工程完成率为90%，尚未开始运作，但调查团认为，在地下深处设置管道，反复进行注水和抽水作业对引发地震造成了影响。





预计有关方面将追究政府和地热发电站方面的责任。